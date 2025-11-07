Nowa opłata w sklepach z elektroniką. Od 2026 zapłacimy więcej za te urządzenia!

Nowa opłata reprograficzna wpłynie na ceny popularnej elektroniki.

Zmiana obejmie smartfony, laptopy, telewizory i tablety, a jej celem jest rekompensata dla twórców.

Producenci najprawdopodobniej przeniosą koszty na konsumentów. Sprawdź, o ile więcej zapłacisz za nowy sprzęt!

Już wkrótce półki z laptopami, telewizorami i smartfonami znów będą oblegane przez kupujących, którzy szykują prezenty na święta dla bliskich lub wymieniają sprzęt na nowszy model. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że za chwilę ceny tych urządzeń mogą wzrosnąć. Od 2026 roku w życie wejdą bowiem zmiany, które - choć na pierwszy rzut oka brzmią technicznie - mogą przełożyć się na wyższe rachunki w sklepach z elektroniką.

Od 2026 roku droższe telefony, laptopy i telewizory? Nowa opłata uderzy w kupujących

Już wkrótce zakup nowego smartfona czy laptopa może być droższy niż dziś. Od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać zaktualizowana opłata reprograficzna, która obejmie większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje rozszerzyć listę produktów objętych tzw. opłatą reprograficzną, czyli daniną istniejącą w Polsce od lat 90. Początkowo dotyczyła ona kaset, płyt CD czy nagrywarek, dziś ma objąć sprzęt cyfrowy: smartfony, tablety, komputery i telewizory z funkcją nagrywania.

Opłata wyniesie 1 procent wartości urządzenia, a wpływy – szacowane na nawet 200 mln zł rocznie – trafią do organizacji reprezentujących twórców, takich jak ZAiKS. Ma to być forma rekompensaty za to, że muzyka, filmy czy książki są kopiowane do prywatnego użytku.

Opłata reprograficzna. Kto zapłaci więcej?

Formalnie koszt opłaty reprograficznej ma ponosić producent lub importer, ale w praktyce firmy najprawdopodobniej doliczą go do ceny detalicznej. Oznacza to, że wyższe rachunki zapłacą konsumenci. Szacunkowo więc takie ceny zapłacimy po 1 stycznie 2026 r.:

smartfon za 5 500 zł może podrożeć o około 55 zł,

laptop za 7 000 zł – o 80 zł,

telewizor za 8 100 zł – o co najmniej 81 zł,

tablet za 1 500 zł – o około 15 zł.