Nowa moneta już w obiegu. Jest warta 370 zł!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-09 3:13

Nowa moneta Narodowego Banku Polskiego jest już w obiegu. Srebrne 10 zł "50. rocznica Czerwca ’76" błyskawicznie zyskuje na wartości i na rynku kolekcjonerskim jest już wyceniana nawet na 370 zł! Moneta została poświęcona uczestnikom robotniczych protestów z czerwca 1976 r.

Emisja monety „50. rocznica Czerwca ‘76”

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Autor: Narodowy Bank Polski/ Materiały prasowe Srebrne monety kolekcjonerskie NBP upamiętniające 50. rocznicę Czerwca '76. Na jednej widać sylwetki protestujących i polskie flagi, na drugiej Orzeł Biały, nominał 10 zł i nazwy miast: Radom, Ursus, Płock. Więcej o emisji na Super Biznes.

Monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiedzialnym za politykę pieniężną i stabilność cen. Na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o NBP pełni kluczowe funkcje w systemie finansowym – posiada wyłączne prawo emisji pieniądza, zarządza rezerwami walutowymi kraju oraz pełni funkcję banku banków.

Jednym z ważnych obszarów działalności NBP jest emisja wartości kolekcjonerskich, która pozwala upamiętniać istotne wydarzenia historyczne, postacie oraz elementy polskiej kultury i tradycji. Monety te są również przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów i pasjonatów historii.

Nowa emisja: 50. rocznica Czerwca ’76

8 czerwca 2026 roku NBP wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, poświęconą wydarzeniom określanym jako Czerwiec 1976. Moneta ta upamiętnia protesty robotnicze, które wybuchły po ogłoszeniu drastycznych podwyżek cen w PRL. Demonstracje objęły liczne zakłady pracy, a ich najbardziej dramatyczny przebieg odnotowano w trzech miastach: Radomiu, Ursusie i Płocku.

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Moneta kolekcjonerska 10 zł

Nowa moneta została zaprojektowana tak, aby oddać charakter wydarzeń z 1976 roku:

  • rewers przedstawia sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag
  • awers zawiera nazwy miast: Radom, Ursus i Płock oraz stylizowane tło urbanistyczne.

Emisja ma charakter nie tylko kolekcjonerski, ale również edukacyjny – przypomina o wydarzeniach, które miały istotne znaczenie w historii społecznej Polski.

Moneta o nominale 10 zł została wykonana ze srebra próby Ag 999, w standardzie lustrzanym z elementami druku UV. Jej parametry to:

  • średnica: 32,00 mm
  • masa: 14,14 g
  • brzeg: gładki
  • nakład: do 8000 sztuk.

Wyjątkowy projekt wykonała Dobrochna Surajewska, a produkcję zrealizowała Mennica Polska SA na zlecenie NBP.

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