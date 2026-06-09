Nowa moneta już w obiegu. Jest warta 370 zł!

Monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiedzialnym za politykę pieniężną i stabilność cen. Na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o NBP pełni kluczowe funkcje w systemie finansowym – posiada wyłączne prawo emisji pieniądza, zarządza rezerwami walutowymi kraju oraz pełni funkcję banku banków.

Jednym z ważnych obszarów działalności NBP jest emisja wartości kolekcjonerskich, która pozwala upamiętniać istotne wydarzenia historyczne, postacie oraz elementy polskiej kultury i tradycji. Monety te są również przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów i pasjonatów historii.

Nowa emisja: 50. rocznica Czerwca ’76

8 czerwca 2026 roku NBP wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, poświęconą wydarzeniom określanym jako Czerwiec 1976. Moneta ta upamiętnia protesty robotnicze, które wybuchły po ogłoszeniu drastycznych podwyżek cen w PRL. Demonstracje objęły liczne zakłady pracy, a ich najbardziej dramatyczny przebieg odnotowano w trzech miastach: Radomiu, Ursusie i Płocku.

Moneta kolekcjonerska 10 zł

Nowa moneta została zaprojektowana tak, aby oddać charakter wydarzeń z 1976 roku:

rewers przedstawia sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag

awers zawiera nazwy miast: Radom, Ursus i Płock oraz stylizowane tło urbanistyczne.

Emisja ma charakter nie tylko kolekcjonerski, ale również edukacyjny – przypomina o wydarzeniach, które miały istotne znaczenie w historii społecznej Polski.

Moneta o nominale 10 zł została wykonana ze srebra próby Ag 999, w standardzie lustrzanym z elementami druku UV. Jej parametry to:

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g

brzeg: gładki

nakład: do 8000 sztuk.

Wyjątkowy projekt wykonała Dobrochna Surajewska, a produkcję zrealizowała Mennica Polska SA na zlecenie NBP.

Nowe monety 5-złotowe [ZDJĘCIA]

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