Nowa część drogi ekspresowej w woj. lubelskim. Jest zgoda wojewody

Trasa S19 między Kockiem a Lubartowem z decyzją ZRID

Zezwolenie obejmuje budowę 15,8-kilometrowego pasa, spinającego rejon Woli Skromowskiej i obwodnicy Kocka ze zjazdem Lubartów Północ. Jest to już przedostatni fragment całej stumilometrowej arterii między Lublinem a granicą regionów, który ostatecznie wkracza w etap prac budowlanych.

Znaczna część nowej jezdni, bo aż 70 procent, przetnie dotychczasowe tereny uprawne, całkowicie zmieniając swój bieg. Tylko początkowe trzy kilometry trasy powstaną dokładnie w śladzie starej drogi krajowej numer 19, co ułatwi płynne wpięcie jej w już istniejący układ komunikacyjny.

Węzeł Firlej i nowe MOP-y na trasie S19 do Lubartowa

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego węzła Firlej w sąsiedztwie jeziora Kunów. Zmodernizowana trasa szybkiego ruchu sprawnie ominie od wschodu zarówno samą wieś Firlej, jak i okoliczne tereny leśne oraz rekreacyjne, by ostatecznie biec równolegle do dawnej "dziewiętnastki".

Tuż przed wjazdem do Lubartowa kierowcy zyskają nowoczesne strefy odpoczynku. Dwa planowane Miejsca Obsługi Podróżnych – Wola Lisowska oraz Mieczysławka – zostaną przygotowane z myślą o późniejszej rozbudowie, co pozwoli w przyszłości na otwarcie tam punktów gastronomicznych i stacji paliw.

Główna oś inwestycji to nowoczesna "ekspresówka" posiadająca po dwa pasy ruchu w obie strony. Oprócz tego drogowcy ułożą niemal 20 kilometrów lokalnych tras dojazdowych dla okolicznych mieszkańców, stawiając przy okazji aż siedem wiaduktów, dwie kładki dla pieszych oraz trzy bezpieczne korytarze dla zwierzyny leśnej.

Ponad 390 mln zł na odcinek Kock - Lubartów. Wiosną ruszą prace

Komplet dokumentów wydany przez władze wojewódzkie stanowi prawne potwierdzenie granic przyszłej budowy. Dzięki zatwierdzeniu planów urzędnicy mogą wiosną formalnie przekazać teren wykonawcy, co bezpośrednio otworzy drogę do wjazdu ciężkiego sprzętu na plac robót.

Kolejnym nieuniknionym krokiem będzie uruchomienie procedur rekompensat za przejęte grunty prywatne. Wyznaczeni przez urząd wojewódzki specjaliści oszacują wartość działek, na podstawie których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci rolnikom należne pieniądze.

Prace na fragmencie łączącym Kock z Lubartowem powierzono konsorcjum Poltores i RUBAU Polska, a wartość kontraktu opiewa na blisko 390 milionów złotych. Tym samym na całym blisko stumilometrowym odcinku od granicy z Mazowszem aż do węzła Lublin Rudnik w budowie jest już pięć fragmentów, podczas gdy ostatni kawałek między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim wciąż czeka na ostateczne papiery.

