Nocny koszmar na obwodnicy Białej Podlaskiej. Młody mężczyzna wbiegł prosto pod ciężarówkę! Nie miał szans

QUIZ. Tak się mówiło w Polsce! Wiesz co znaczą te słowa sprzed lat? Za 7/10 bijemy brawa!

To nie była spokojna noc w województwie lubelskim. Tragiczne wieści spłynęły do nas z powiatu bialskiego. - Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 3 na drodze krajowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Kierujący zestawem ciężarowym potrącił pieszego, który - jak wynika ze wstępnych ustaleń - wbiegł na jezdnię wprost pod nadjeżdżający samochód - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej nadkom. Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Tragiczny wypadek w Białej Podlaskiej. Trwa śledztwo

Jak dodała policjantka, 23-letni pieszy zmarł pomimo reanimacji. Kierowca był trzeźwy. Przyczyny zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze apelują do kierowców i pieszych o ostrożność. Po zmroku należy zachować maksymalny poziom koncentracji. Warunki pogodowe ostatnimi czasy lubią spłatać figla. Warto to wziąć pod uwagę, zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Do kolejnych ustaleń będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Zobacz galerię. Tragiczny wypadek w województwie lubelskim. 33-latek nie żyje