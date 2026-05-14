Noc Muzeów 2026 w Lublinie. Zobacz największe atrakcje i wejdź za złotówkę

Program Nocy Muzeów 2026 w Lublinie

Majowy kalendarz w stolicy województwa lubelskiego obfituje w plenerowe rozrywki, ale to właśnie wieczorne zwiedzanie instytucji kultury przyciąga największą rzeszę zainteresowanych. Po zmroku galerie, historyczne gmachy i zabytki zyskują zupełnie nowy wymiar, którego nie da się poczuć w standardowych godzinach pracy. W tym roku przygotowano mnóstwo zróżnicowanych atrakcji, które w pełni zadowolą oczekiwania rodzin z dziećmi oraz starszych uczestników. Zaplanowano nie tylko klasyczne oglądanie ekspozycji, ale również spacery z przewodnikami, co stwarza idealną szansę na odkrywanie lokalnego dziedzictwa w bardzo nietuzinkowej i mrocznej formie.

Muzeum Narodowe w Lublinie zachęca do wizyty na zamku

Ogromną dawkę wizualnych wrażeń zagwarantuje w tym roku lubelskie Muzeum Narodowe. Nocne zwiedzanie obejmie zabytkowe przestrzenie Zamku Lubelskiego, gdzie udostępniony zostanie romański donżon oraz znana Kaplica Trójcy Świętej. Instytucja zaprezentuje również popularne wystawy czasowe, w tym między innymi interesującą ekspozycję „Tamara Łempicka – ponad granicami” oraz intrygujący „Czas Samurajów”. Gra świateł w połączeniu z wybitnymi dziełami sztuki ma zapewnić gościom niezapomniane przeżycia, a do kulturalnej akcji dołączą również zamkowe filie zlokalizowane w Kraśniku oraz Nałęczowie.

Data: 16 maja 2026 roku.

Godziny: 20.00–24.00 (Zamek Lubelski).

Koszt: 1 zł za większość wystaw.

Muzeum Wsi Lubelskiej. Wieczorny spacer po skansenie

Na zupełnie inny format obcowania z historią stawia lokalny skansen, który zachęca do wędrówek z przewodnikiem w zorganizowanych grupach. Trasa poprowadzi przez pięć wyznaczonych punktów, na których pracownicy instytucji zaprezentują się w dopracowanych historycznych kostiumach. Całość nocnego zwiedzania wzbogaci wciągająca opowieść o codzienności i dawnych losach mieszkańców całego regionu. Wycieczki będą ruszać na szlak co równe dwadzieścia minut, a w każdej z nich znajdzie się miejsce dla maksymalnie 25 chętnych, co z pewnością pozwoli zachować kameralny charakter tego plenerowego wydarzenia.

Lokalizacja: Muzeum Wsi Lubelskiej.

Termin: 16 maja 2026 r., start od godz. 19.00.

Bilety: koszt to 1 zł, sprzedaż prowadzona online.

Noc Muzeów w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie

Miłośnicy dawnych dziejów będą zachwyceni propozycją Ogrodu Botanicznego UMCS, który przygotowuje półtoragodzinne oprowadzanie po Szańcach Kościuszkowskich oraz Dworku Kościuszków. Goście dowiedzą się o kluczowych rezultatach prac archeologicznych realizowanych w latach 2022–2024 i obejrzą znaleziska datowane od okresu neolitu aż po współczesność. Prawdziwą gratką dla uczestników tego wyjątkowego historycznego spaceru będzie możliwość obejrzenia z bliska repliki armaty z czasów kościuszkowskich. Ze względu na bardzo ograniczoną pulę wejściówek, warto szybko podjąć decyzję o rezerwacji miejsca na liście.

Miejsce: Ogród Botaniczny UMCS.

Data: 16 maja 2026 r., godz. 19.00.

Wstęp darmowy (obowiązują wcześniejsze zapisy).

Bogata kolekcja Muzeum Zoologicznego UMCS

Darmowy dostęp do swoich fascynujących zbiorów przyrodniczych zaoferuje Muzeum Zoologiczne UMCS. W przygotowanych gablotach czeka łącznie ponad dwa tysiące unikalnych eksponatów, które reprezentują blisko tysiąc rozmaitych gatunków zwierząt z całego globu. Na ogromną uwagę zasługuje tam imponująca kolekcja ptactwa oraz duży zbiór ssaków drapieżnych, reprezentowany między innymi przez niedźwiedzia brunatnego i wilka. Mnóstwo emocji budzi tradycyjnie wystawa osteologiczna, na której chętni zobaczą czaszkę potężnego krokodyla nilowego oraz pełny szkielet pytona tygrysiego. Zorganizowane wycieczki muszą jednak pamiętać o wcześniejszej awizacji.

Lokalizacja: Muzeum Zoologiczne UMCS.

Czas: 16 maja 2026 r., w godz. 17.00–21.00.

Wejście w pełni bezpłatne.

Wieża Trynitarska i Archikatedra Lubelska

Pierwszy raz w wieloletniej historii Nocy Muzeów odwiedzający zajrzą do akustycznej zakrystii i cennego skarbca w Archikatedrze Lubelskiej, a to wszystko pod bacznym okiem doświadczonego przewodnika. W bogatym programie znalazła się również zupełnie nowa ekspozycja, dokładnie opowiadająca o skomplikowanych losach tego sakralnego obiektu. Na wszystkich miłośników zachwycających widoków czeka otwarty taras Wieży Trynitarskiej, z którego rozpościera się panorama całego miasta. W tej samej lokalizacji będzie można bez przeszkód zwiedzić zbiory Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Konkretny harmonogram godzinowy ma zostać opublikowany przez władze placówki w najbliższym czasie.

Gdzie: Archikatedra Lubelska oraz Wieża Trynitarska.

Kiedy: 16 maja 2026 r.

Edukacyjna rola Państwowego Muzeum na Majdanku

Niezwykle poruszającym punktem tegorocznej majowej nocy będą historyczne wędrówki po rozległym terenie dawnego obozu koncentracyjnego. Miejscowi przewodnicy skrupulatnie przybliżą tragiczne losy KL Lublin, opierając się w dużej mierze na wstrząsających wspomnieniach Jana Michalaka, który trafił tu z transportem więźniów w 1943 roku. Zaplanowano również odrębne tematycznie oprowadzania, mocno skupiające się na brutalnej sylwetce SS-mana Antona Thumanna oraz strukturze lokalnej społeczności więźniarskiej. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych tej edycji, które skłania wszystkich do głębokiej zadumy nad dramatyczną przeszłością.

Miejsce: Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Termin: 16 maja 2026 r., start o godz. 18.00.

Serce się kraje...Byliśmy w środku spalonego kościoła w Lublinie

