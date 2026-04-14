Niezwykła podróż zabytkowej plebanii. Drewniany dom z Lubelszczyzny zamieszka pod Krakowem

Zabytkowa plebania z Lubelszczyzny wyrusza pod Kraków

Rzadko spotyka się w naszym kraju obiekty z tak fascynującą przeszłością. Drewniana plebania, wzniesiona w latach 30. ubiegłego stulecia, opuszcza okolice lubelskiej wsi Płonka. Jej nowym domem staną się przedmieścia Krakowa. Ta potężna operacja to znacznie więcej niż zwykły transport. To wieloetapowe przedsięwzięcie, które łączy w sobie szacunek do dawnego rzemiosła, historię oraz nowoczesne podejście do architektury.

Kolejna przeprowadzka plebanii

Jak czytamy w serwisie muratordom.pl, ten wyjątkowy budynek przeżył już jedną relokację. W latach 80. ubiegłego wieku konstrukcję przesunięto w granicach tej samej wsi. Wtedy też przearanżowano wnętrza, wydzielając osobne strefy dla proboszcza oraz kościelnego. Z biegiem lat obiekt pełnił funkcję salki edukacyjnej i miejsca spotkań, aż w końcu popadł w całkowite zapomnienie. Z ruin wyciągnęli go dopiero nowi nabywcy, którzy postanowili tchnąć w niego drugie życie.

Wędrująca plebania zachwyca [ZDJĘCIA]

Dalsza część relacji z tej skomplikowanej przeprowadzki znajduje się tuż pod zamieszczonymi zdjęciami.

Skomplikowana relokacja. Architekci zmieniają dach zabytku

Przewiezienie drewnianego domu z bali wymaga anielskiej cierpliwości i inżynieryjnego rzemiosła. Każdy najmniejszy detal konstrukcyjny musi zostać skrupulatnie opisany, skatalogowany i poddany rygorystycznej ekspertyzie technicznej. Co więcej, przeprowadzka do innego województwa wymusza pewne modyfikacje. Typowy dla lubelskiej architektury dach o łagodnym spadku ulegnie przebudowie. Nowa konstrukcja ma harmonijnie wpisywać się w małopolski krajobraz, a jednocześnie pozwoli na zaadaptowanie funkcjonalnego poddasza.

Nowy podział wnętrz plebanii. Weranda i tradycyjny piec

W nowej lokalizacji obiekt zyska całkowicie odmienny układ i przeznaczenie. Projektanci zaplanowali dobudowę ganku, który posłuży za wiatrołap, a także imponującej werandy, płynnie łączącej domową przestrzeń z ogrodem. We wnętrzu powstanie też przestronna strefa dzienna z jadalnią i kuchnią, której absolutnym centrum będzie tradycyjny piec.

Milionowe koszty inwestycji. Tyle kosztuje przeniesienie domu

Trzeba pamiętać, że logistyka i odrestaurowanie takiego obiektu wiążą się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Szacuje się, że rachunek za przeniesienie i adaptację starego domu może opiewać nawet na milion złotych. Szczegółowe informacje o tej fascynującej inwestycji można znaleźć w artykule opublikowanym na łamach wspomnianego wcześniej serwisu muratordom.pl - Wędrująca plebania. Adaptacja drewnianego domu z Lubelszczyzny pod Krakowem.