Nietypowa akcja w Świdniku. Koty odkręciły kran i zalał mieszkanie

Zgłoszenie o zalanym mieszkaniu w Świdniku

Do nietypowej sytuacji doszło wczoraj wieczorem w jednym z wielorodzinnych budynków w Świdniku. Zaniepokojona lokatorka zaalarmowała służby ratunkowe o silnym strumieniu wody, który spływał z sufitu jej mieszkania. Kobieta była poważnie zmartwiona, ponieważ właściciel lokalu na górze o tej porze zazwyczaj przebywał w domu, co sugerowało potencjalne niebezpieczeństwo.

Na wskazany adres błyskawicznie zadysponowano strażaków oraz funkcjonariuszy policji. O awarii poinformowano również lokalną spółdzielnię mieszkaniową. Jej przedstawiciele natychmiast zjawili się na miejscu i odcięli główny zawór wody w pionie, co w dużym stopniu zapobiegło dalszemu niszczeniu mienia.

Służby gotowe do wyważenia drzwi w Świdniku

Mundurowi poważnie brali pod uwagę wariant siłowego wejścia do środka, podejrzewając, że wewnątrz mogło dojść do tragedii. Zanim jednak użyto ciężkiego sprzętu, ratownikom udało się namierzyć kontakt do mieszkańców. Dzięki temu zrezygnowano z wyważania drzwi wejściowych i zyskano czas na bezinwazyjne rozwiązanie problemu.

Sytuacja wciąż budziła jednak sporo pytań, a przyczyna usterki pozostawała nieznana. Woda zalała lokal w zatrważającym tempie, a jej główne źródło znajdowało się na głucho zamkniętej posesji.

Koty odkręciły kran w kuchni

Wkrótce wyszło na jaw, kto ponosi odpowiedzialność za to mokre zamieszanie. W pustym mieszkaniu przebywały domowe koty. Z ustaleń wynika, że jeden ze zwierzaków podczas wędrówek po blatach zdołał odkręcić kuchenny kran. Puszczona na pełną moc woda szybko przepełniła zlew, rozlała się po podłodze i zaczęła przesiąkać przez strop do sąsiadki poniżej.

Cała interwencja na szczęście obyła się bez osób poszkodowanych. Skończyło się wyłącznie na zniszczeniach materialnych oraz gigantycznym zdziwieniu interweniujących mundurowych i samych lokatorów.

Przy okazji tego incydentu policjanci przypominają właścicielom zwierząt, aby przed opuszczeniem domu odpowiednio zabezpieczali swoje cztery kąty przed nieoczekiwanymi pomysłami czworonogów.

Róża, Łukasz i Kreweta czekali na kurczaki przez całą noc. Popeyes w Lublinie już czynny

