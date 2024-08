Pogoda w piątek, 16 sierpnia. IMGW ostrzega przed burzami

Na piątek (16 sierpnia) eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają nie tylko upał, ale również deszcz i burze. Szczególnie narażone są wschodnie i południowe województwa naszego kraju. Tam IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty meteo dotyczą mieszkańców województw:

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

Upał w piątek, 16 sierpnia. Ostrzeżenia IMGW

IMGW prognozuje wysokość opadów podczas burz do 35 mm. Piątek (16 sierpnia) będzie dniem nie tylko burzowym, ale i upalnym. Na termometrach od 28°C na północy do 33°C na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu i miejscami na Przedgórzu Sudeckim, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 23°C do 27°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h - informuje IMGW. Co więcej, pogoda w piątek (16 sierpnia) wpłynie bardzo niekorzystnie na nasze samopoczucie. Odczujemy duchotę i gorąco, wszystko to kształtuje zatoka niżową z chłodnym frontem atmosferycznym. Jedynie na krańcach wschodnich, północnych i zachodnich rano i wieczorem warunki biometeorologiczne będą obojętne dla mieszkańców.

Burze pulsacyjne. Co to jest i gdzie się ich spodziewać?

Polscy Łowcy Burz, omawiając pogodę w piątek (16 sierpnia), zwracają też uwagę na tzw. burze pulsacyjne, które mają pojawić się w Polsce. Jak tłumaczą, są to burze, które "szybko powstaną i szybko zanikną". - Struktury te przybiorą formę pojedynczych komórek burzowych - czytamy we wpisie na platformie X. - Niestety ze względu na powolne przemieszczanie mogą powodować zalania. Dodatkowo towarzyszyć im może wiatr w porywach do 80 km/h. Szczyt aktywności komórek burzowych przypadnie na godziny popołudniowe - przewidują Łowcy Burz.

⛈️⚠️Piątek przyniesie lokalne burze. Głównie będą to burze pulsacyjne - szybko powstaną i szybko zanikną. Struktury te przybiorą formę pojedynczych komórek burzowych. Niestety ze względu na powolne przemieszczanie mogą powodować zalania. Dodatkowo towarzyszyć im może wiatr w… pic.twitter.com/KJHpruYU8v— Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) August 16, 2024

