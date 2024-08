Burzowy front i fala gorąca nad Polską. Nawet 31 stopni [Prognoza IMGW na 16.08.2024]

Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 16.08.2024

W piątek (16 sierpnia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej wraz z przemieszczającym się z północnego zachodu do centrum pofalowanym frontem chłodnym". - Jedynie początkowo krańce wschodnie i południowe będą jeszcze pod wpływem wyżu znad Białorusi. Napływać będzie gorące powietrze zwrotnikowe, które od zachodu, po przejściu frontu atmosferycznego, będzie wypierane przez chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW.

W nocy z czwartku na piątek (15/16 sierpnia) miejscami możliwy przelotny deszcz. W centralnej i wschodniej Polsce również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm. Uwaga na lokalne mgły, które nad ranem mogą ograniczać widzialność do 500 m. Bardzo ciepła noc, na termometrach od 15°C do 20°C. - Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, w zachodniej połowie z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h - prognozuje IMGW.

W piątek (16 sierpnia) miejscami przelotny deszcz, a na południu i wschodzie kraju również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm. Najchłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, około 20°C. Na wybrzeżu od 23°C do 26°C. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach od 27°C do 31°C. - Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków zachodnich, pod wieczór na zachodzie kraju skręcający na kierunki wschodnie. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

