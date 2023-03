Nie żyje 69-latek. Kierowca odjechał z miejsca wypadku

Do tragedii doszło we wtorkowy wieczór, 28 marca, około godziny 20. Ze zgłoszenia, które odebrali policjanci z Ryk (województwo lubelskie) wynikało, że na drodze leży 69-letni mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji, ale niestety życia 69-latka nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że zmarły mężczyzna mógł być ofiarą wypadku. W trakcie wyjaśniania dokładnych okoliczności zdarzenia, na miejscu zjawił się 23-latek, który przyznał, że brał udział w wypadku. - 23-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że w trakcie zatrzymana był trzeźwy. Pobrano również od niego krew do dalszych badań - czytamy na stronie lubelskiej policji. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

