Nie uwierzysz, gdzie ukryli papierosy. Wszystko widać na zdjęciach

Nawet nawykli już do pomysłowości kontrabandzistów funkcjonariusze przecierali oczy ze zdziwienia. Podczas szczegółowej kontroli składu przyjrzeli się dokładnie kabinie lokomotywy. Postanowili sprawdzić, dlaczego śruby drzwiczek silnika są poluzowane. Ktoś musiał je odkręcić całkiem niedawno, inaczej „maszynownia“ by nie działała. To był strzał w dziesiątkę! - Papierosy zatopione były w oleju. Z tej nietypowej skrytki funkcjonariusze wydobyli 480 paczek. Maszynista przyznał się do próby przemytu. Ukarany został mandatem w kwocie 9 tys. zł - informuje Michał Deruś Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Ukradł 300 pstrągów ze stawu. Amator ryb wpadł, bo wszystko się nagrało