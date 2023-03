Nie uwierzysz, gdzie schował się przed policją!

Jeśli uważał, że szukający go policjanci tam nie zajrzą, był w srogim błędzie. Mimo młodego wieku 21-latek ze Szczebrzeszyna zdążył się już zapisać w policyjnych kronikach i za liczne kradzieże i włamania spędzić miał prawie 2 lata w więzieniu. Tyle, że ani myślał, aby tam iść, żył sobie unikając szukających go policjantów jak diabeł święconej wody. Ci jednak zdybali go u mamy. Nie dali się zwieść jej zapewnieniom, że nie wie co dzieje się z pociechą i sprawdzili mieszkanie. 21-latek ukrył się w tapczanie, skąd trafił prosto do więzienia. - Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Zamościu wydał pięć nakazów doprowadzeń do zakładu karnego. 21-latek był karany za kradzieże i włamania. Mężczyznę poszukiwała również Prokuratura Rejonowa w Zamościu celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych - czytamy na stronie internetowej lubelskiej policji.

