Rynek pracy w Polsce niestety nie należy do najłatwiejszych - w szczególności potwierdzą to osoby, które aktualnie nie mając doświadczenia zawodowego, poszukują swojej pierwszej pracy. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o problemach w tej kwestii, bowiem społeczeństwo jest już zmęczone ciągłym wysyłaniem CV i brakiem odpowiedzi lub odrzuceniem. Nic więc dziwnego, że spora część tego grona w efekcie decyduje się m.in. na wyjazd za granicę w celu zarobku. Co prawda, takie rozwiązanie jest dość sensowne zwłaszcza jeśli mówimy o pracy sezonowej np. w krajach skandynawskich, gdzie w dwa miesiące możemy zarobić ogromną sumę pieniędzy, a nadal mało kto o tym wie!

Wysokopłatna oferta pracy dla osób bez doświadczenia

Jeśli szukasz pracy sezonowej na ten rok, być może pomyśl nad wyjazdem do Norwegii, bowiem to właśnie tam coraz częściej pracodawcy poszukują chętnych do zbiorów owoców i warzyw. Jak podaje portal Top.pl, jedna ze skandynawskich firm za zbiór warzyw szklarniowych oferuje wynagrodzenie na poziomie 230 koron norweskich za godzinę, a więc ponad 80 zł. Jeśli więc zdecydujemy się na pracę 21 dni po 8 godzin, zarobimy 38 640 koron norweskich brutto, czyli ponad 13 800 zł. To naprawdę świetna stawka, lecz pamiętajmy, że należy także odliczyć od pensji koszty życia na miejscu, w tym nocleg i jedzenie.

