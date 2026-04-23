Nastolatek zginął w wypadku samochodowym w woj. lubelskim. Nie miał prawa jazdy

Samochód wypadł z drogi
Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 20:00. Służby ratunkowe zostały zadysponowane przez stanowisko kierowania PSP w Kraśniku do wypadku samochodu osobowego.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem z nieznanych przyczyn zjechał z drogi. Auto wypadło na pobocze, a następnie uderzyło w drzewo. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku trasy.
Tragiczny finał zdarzenia
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomimo szybkiej interwencji i podjętych działań, życia młodego kierowcy nie udało się uratować.
19-latek poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Siła uderzenia była na tyle duża, że nie miał szans na przeżycie.
Kierowca bez uprawnień
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ofiara wypadku nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami.
Policja prowadzi dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.