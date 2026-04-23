Nastolatek zginął w wypadku samochodowym w woj. lubelskim. Nie miał prawa jazdy

Marta Grabiec
2026-04-23 14:19

Do tragicznego wypadku doszło wieczorem 22 kwietnia na trasie pomiędzy Gościeradowem a Annopolem w województwie lubelskim. 19-letni kierowca zginął na miejscu po tym, jak jego samochód uderzył w drzewo. Jak ustalono, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Galeria zdjęć 4

Samochód wypadł z drogi

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 20:00. Służby ratunkowe zostały zadysponowane przez stanowisko kierowania PSP w Kraśniku do wypadku samochodu osobowego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem z nieznanych przyczyn zjechał z drogi. Auto wypadło na pobocze, a następnie uderzyło w drzewo. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku trasy.

Wypadek w Grodkowicach

Tragiczny finał zdarzenia

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomimo szybkiej interwencji i podjętych działań, życia młodego kierowcy nie udało się uratować.

19-latek poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Siła uderzenia była na tyle duża, że nie miał szans na przeżycie.

Kierowca bez uprawnień

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ofiara wypadku nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami.

Policja prowadzi dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Galeria zdjęć 8
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

