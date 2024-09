Narodowe czytanie „Kordiana” w Lublinie. Prezydent o refleksji nad Polską

Narodowe czytanie „Kordiana”. Również o współczesności

- Dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski – deklaruje prezydent Andrzej Duda.

- To jest raj dla moli książkowych w Lublinie. Tak można w skrócie opisać dwudniowe wydarzenie, jakie trwa w halach Targów Lublin i potrwa do niedzieli (8 września). Chodzi o Targi Vivelo - podaje serwis lublin.eska.pl.

Czytanie „Kordiana” w nawiązaniu do walki o niepodległość

Juliusz Słowacki (1809-1849) to obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego najwybitniejszy twórca polskiego romantyzmu.

Opublikowany w 1834 r. w Paryżu "Kordian" odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej. "Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara" - przekazano na stronie KPRP.

Główny temat - jak zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2023 r. czytano "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że Narodowe Czytanie to wydarzenie, które łączy Polaków w kraju i na świecie wokół kanonu polskiej literatury.

Wielki powrót do szkoły. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te lektury [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Stary subiekt w Lalce to…? Ignacy Rzecki Stanisław Wokulski Bolesław Prus Dalej