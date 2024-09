Eska Lublin zbiera dary dla powodzian! Każdy z was może włączyć się w akcję i pomóc potrzebującym!

Zabójstwo 57-latki w Annopolu. Policja zatrzymała jej męża

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny i okoliczności zabójstwa w Annopolu, do którego doszło w niedzielę, 22 września. Zgłoszenie, że w budynku wielorodzinnym na terenie miasta doszło do awantury domowej, wpłynęło do miejscowego komisariatu w godzinach porannych, ale na pomoc ofierze było już za późno.

- Policjanci z annopolskiego komisariatu błyskawicznie udali się na miejsce. W trakcie interwencji w mieszkaniu zastali nieprzytomną ranną kobietę. Mimo podjętej reanimacji życia 5️⃣7️⃣-latki nie udało się uratować. Do sprawy został zatrzymany 6️⃣4️⃣-letni mąż - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku na swoim profilu facebookowym.

Jak dodają mundurowi, na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki. Jak informuje PAP, 57-latka miała na ciele rany kłute, ale bezpośrednia przyczyna śmierci zostanie ujawniona dopiero po sekcji zwłok.