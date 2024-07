Najpierw męczący upał, a później groźne burze! [Prognoza IMGW na 13.07.2024]

Taka będzie pogoda w sobotę, 13.07.2024

Według prognoz IMGW, sobota (13 lipca) "Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek będzie wędrować znad Czech, przez województwa zachodnie, nad rejon Morza Bałtyckiego". - Z niżem związany będzie przemieszczający się z zachodu na wschód układ frontów atmosferycznych. Wschodnia i południowo-wschodnia część kraju pozostanie jeszcze w upalnej zwrotnikowej masie powietrza, nad pozostały obszar stopniowo napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. W nocy ciśnienie spadnie, zaś w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie.

Noc z burzami, deszczem i wichurami

W nocy z piątku na sobotę (12/13 lipca) przelotny deszcz i burze, zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce. - W czasie burze prognozowana suma opadów od 20-30 mm na wschodzie do nawet 80 mm lokalnie na zachodzie. Burzom towarzyszyć może opad gradu - czytamy w komunikacie IMGW. Noc będzie ciepła, na zachodzie i północnym zachodzie 16-17°C. Na południowym wschodzie aż 23°C. Najchłodniej w górach - około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków wschodnich, na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz na zachodzie kraju porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Bieszczadach do 65 km/h, w Sudetach do 120 km/h - zapowiada IMGW.

Upał we wschodniej Polsce, nawet 35 stopni

Sobota (13 lipca) będzie burzowa i deszczowa, szczególnie we wschodniej i południowej Polsce. - Suma opadów w czasie burz do 25 mm, na południu lokalnie do 40 mm. Miejscami grad - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, niewiele ponad 20°C. W zachodnich regionach termometry wskażą 22-24°C. W centrum około 27°C. Upał na wschodzie i południowym wschodzie. Tam temperatura maksymalna wyniesie 32-35°C na wschodzie i południowym wschodzie. - Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h - prognozuje IMGW.