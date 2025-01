Spis treści

Zatrucie alkoholem - co to znaczy i jak się objawia?

Zatrucie alkoholowe to poważny stan, który występuje w momencie, gdy do organizmu człowieka dostanie się zbyt dużo alkoholu w krótkim czasie. Choć wiedza na ten temat jest dostępna wszędzie, to niestety nie każdy wie, iż alkohol działa jak trucizna, więc nic dziwnego, że po wypiciu nawet małych ilości trunków tego typu, nasz organizm czuje się fatalnie. Co jednak konkretnie dzieje się z naszym ciałem, gdy wypijemy za dużo? Poniżej przedstawiamy przykładowe objawy zatrucia.

Objawy zatrucia alkoholowego

Wymioty

Utrata przytomności

Hipotermia

Brak reakcji na bodźce

Spowolniony oddech

Wzmożone pragnienie

Zmęczenie.

Najlepsze sposoby na kaca. Imprezowicze muszą o tym wiedzieć!

Wieczorem zabawa sylwestrowa była świetna, ale rano czujesz się fatalnie? W takim razie prawdopodobnie przesadziłeś z alkoholem. Co zrobić? Najlepiej działać od razu, korzystając z najlepszych sposobów na kaca. Jeśli taki stan dopadł i ciebie, pamiętaj, by pić dużo wody - nawodnienie organizmu jest bardzo istotne w tym przypadku. Dodatkowo jeśli masz pod ręką elektrolity, je również warto wypić. Choć z pewnością nie masz chęci na jedzenie, to i tak warto zjeść pożywne śniadanie, by wspomóc organizm.

Co pomoże na kaca? Te triki warto znać

Woda i pożywne śniadanie to jednak nie wszystko! Jeśli chcesz szybko stanąć na nogi, pamiętaj, by zadbać o siebie również w inny sposób. Jaki? W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz wskazówki i triki, które mogą ci pomóc podczas kaca.

