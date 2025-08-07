Najlepiej opłacane zawody w Polsce. W tych profesjach zarobisz ponad 10 tys. zł

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-08-07 4:35

W Polsce nie brakuje zawodów, w których można zarobić ponad 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, ale jakie to konkretnie profesje? Kto może liczyć na takie wynagrodzenie i czy trzeba mieć specjalne kwalifikacje? Najnowsze zestawienie portalu interviewme.pl rozwiewa wątpliwości.

Lublin SE Google News
  • W Polsce wciąż niewiele zawodów oferuje zarobki powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie.
  • Najnowsze zestawienie portalu interviewme.pl ujawnia listę najlepiej opłacanych profesji.
  • Czy wiesz, która branża, ku zaskoczeniu, zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając IT? Sprawdź pełny ranking!

W pogoni za dobrze płatną pracą

Rosnące koszty życia, inflacja i niepewność na rynku sprawiają, że coraz więcej osób szuka nie tylko stabilnego, ale przede wszystkim dobrze płatnego zatrudnienia. Niestety, choć wiele ofert kusi benefitami, to wciąż stosunkowo niewiele zawodów oferuje pensję przekraczającą magiczny próg 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Takie zarobki często kojarzą się z dużymi korporacjami, specjalistycznymi branżami czy pracą w dużych miastach. I rzeczywiście - większość najlepiej opłacanych profesji wymaga doświadczenia, wykształcenia kierunkowego lub wysokospecjalistycznych kompetencji. Z drugiej strony, nie zawsze trzeba mieć tytuł profesora, by zarabiać na takim poziomie. Sprawdź, które zawody otwierają drzwi do pięciocyfrowych wypłat.

Polecany artykuł:

To najbogatsze miasta w Polsce. Zamożność tych metropolii robi wrażenie

TOP 10 zawodów z pensją powyżej 10 tys. zł brutto

W ostatnim czasie portal interviewme.pl przygotował zestawienie 10 zawodów, w których pensja wynosi powyżej 10 tys. zł brutto. Ku zdziwieniu wielu pierwsze miejsce nie należy wcale do branży IT, lecz do całkiem innego segmentu. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełny ranking zawodów, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Top 10 zawodów z pensją powyżej 10 tys. zł brutto

TOP 10 dobrze płatnych zawodów
11 zdjęć

Zawody przyszłości? Dobrze płatne dziś i jutro

Choć wiele z wymienionych zawodów wymaga lat nauki, specjalistycznych kursów czy doświadczenia, pokazują one jedno - warto inwestować w kompetencje, szczególnie te związane z technologią, finansami, bezpieczeństwem i zarządzaniem.

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, ale jedno pozostaje niezmienne - dobrzy specjaliści są w cenie. Jeśli dopiero planujesz swoją karierę lub myślisz o przebranżowieniu, te zawody mogą być drogowskazem do finansowej stabilizacji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
ZAWODY