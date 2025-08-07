W Polsce wciąż niewiele zawodów oferuje zarobki powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Najnowsze zestawienie portalu interviewme.pl ujawnia listę najlepiej opłacanych profesji.

Czy wiesz, która branża, ku zaskoczeniu, zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając IT? Sprawdź pełny ranking!

W pogoni za dobrze płatną pracą

Rosnące koszty życia, inflacja i niepewność na rynku sprawiają, że coraz więcej osób szuka nie tylko stabilnego, ale przede wszystkim dobrze płatnego zatrudnienia. Niestety, choć wiele ofert kusi benefitami, to wciąż stosunkowo niewiele zawodów oferuje pensję przekraczającą magiczny próg 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Takie zarobki często kojarzą się z dużymi korporacjami, specjalistycznymi branżami czy pracą w dużych miastach. I rzeczywiście - większość najlepiej opłacanych profesji wymaga doświadczenia, wykształcenia kierunkowego lub wysokospecjalistycznych kompetencji. Z drugiej strony, nie zawsze trzeba mieć tytuł profesora, by zarabiać na takim poziomie. Sprawdź, które zawody otwierają drzwi do pięciocyfrowych wypłat.

TOP 10 zawodów z pensją powyżej 10 tys. zł brutto

W ostatnim czasie portal interviewme.pl przygotował zestawienie 10 zawodów, w których pensja wynosi powyżej 10 tys. zł brutto. Ku zdziwieniu wielu pierwsze miejsce nie należy wcale do branży IT, lecz do całkiem innego segmentu. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełny ranking zawodów, zachęcamy do sprawdzenia.

Zawody przyszłości? Dobrze płatne dziś i jutro

Choć wiele z wymienionych zawodów wymaga lat nauki, specjalistycznych kursów czy doświadczenia, pokazują one jedno - warto inwestować w kompetencje, szczególnie te związane z technologią, finansami, bezpieczeństwem i zarządzaniem.

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, ale jedno pozostaje niezmienne - dobrzy specjaliści są w cenie. Jeśli dopiero planujesz swoją karierę lub myślisz o przebranżowieniu, te zawody mogą być drogowskazem do finansowej stabilizacji.