Najbardziej awaryjne samochody używane. Kupno ich to proszenie się o problem

Czy warto kupić używane auto?

Kupno samochodu używanego od lat jest jedną z najpopularniejszych form zmiany auta w Polsce. Na rynku wtórnym można znaleźć prawdziwe perełki w atrakcyjnych cenach, ale niestety też modele, które mogą szybko stać się źródłem kosztownych napraw. Właśnie dlatego tak ważne jest, by przed zakupem sprawdzić historię pojazdu, jego stan techniczny i opinie o danym modelu. Eksperci podkreślają, że w przypadku niektórych aut ryzyko poważnych usterek rośnie wraz z wiekiem, a raporty techniczne, takie jak te przygotowywane przez TÜV (Technischer Überwachungsverein) pokazują, na co szczególnie uważać.

Najgorsze samochody używane według raportu TÜV 2025

TÜV to niemiecka organizacja zajmująca się prowadzeniem inspekcji technicznych oraz certyfikacją produktów i usług w różnych branżach, m.in. w motoryzacji. W ostatnim czasu opublikowała ona raport za rok 2025, gdzie wymienione najbardziej awaryjne modele samochodów używanych.

Raport został oparty na analizie ponad 10,2 miliona przeglądów technicznych przeprowadzonych w Niemczech między lipcem 2023 a czerwcem 2024 roku. Wynika z niego, że co piąty samochód (20,6 proc.) nie przeszedł badania technicznego z powodu poważnych lub niebezpiecznych usterek. Wzrosła też liczba aut z drobnymi awariami - obecnie to 11,5 proc. badanych pojazdów.

Zaskakująco słabo wypadają nie tylko tańsze modele, jak Dacia czy Renault, ale również nowoczesne elektryki. Szczególne emocje budzi wynik Tesli Model 3. Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najbardziej awaryjne samochody według raportu TUV 2025

Na co uważać przy kupnie używanego samochodu?

Kupno samochodu z drugiej ręki może być świetnym sposobem na oszczędność, ale też prawdziwą pułapką, jeśli nie zachowamy ostrożności. Właśnie dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić stan techniczny auta, jego historię i dokumenty – to najlepsza ochrona przed niepotrzebnymi wydatkami. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu samochodu używanego:

Numer VIN - sprawdź w bazach historię auta itd.

Książka serwisowa – oryginalna, z wpisami i pieczątkami, to duży plus.

Faktury i rachunki – potwierdzające wymiany części, przeglądy i naprawy.

Sprawdź stan techniczny najlepiej u mechanika.

Wykonaj test komputerem diagnostycznym.

Wykonaj jazdę próbną.