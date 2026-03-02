Nadzieja gasła z każdym dniem. Tragiczny finał poszukiwań 45-letniego Tomasza!

Tragiczne informacje napłynęły w miniony weekend. W polu, w rejonie rzeki Białka, na terenie miejscowości Przybysławice, odnaleziono ciało 45-letniego Tomasza – mieszkańca gminy Markuszów. Tym samym zakończyły się poszukiwania mężczyzny, którego zaginięcie rodzina zgłosiła drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do policjantów z Puław 26 grudnia 2025 roku. Z relacji bliskich wynikało, że 45-latek w godzinach porannych wyszedł z domu w miejscowości Bobowiska i udał się w nieznanym kierunku. Od tego momentu kontakt z mężczyzną się urwał, co wzbudziło poważne obawy rodziny.

Natychmiast po przyjęciu zawiadomienia ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowani byli policjanci z komisariatu w Kurowie oraz funkcjonariusze z Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Wsparcia udzielili także policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Do akcji włączyli się strażacy z KP PSP w Puławach, druhowie ochotnicy z Markuszowa, Kłody i Kalenia, a także liczni mieszkańcy – sąsiedzi, znajomi oraz osoby, które bezinteresownie postanowiły pomóc rodzinie zaginionego.

Przeszukiwano rozległe tereny leśne, pola, nieużytki, pustostany oraz inne miejsca, w których mógł przebywać 45-latek. Strażacy, przy użyciu łodzi i specjalistycznego sprzętu, sprawdzali również pobliski zbiornik wodny. Na miejscu pracowały policyjne psy tropiące sprowadzone z Warszawy. Mimo ogromnego zaangażowania służb i mieszkańców, przez długi czas nie udało się natrafić na żaden ślad zaginionego.

Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny. W miniony weekend odnaleziono ciało mężczyzny. Decyzją prokuratora zwłoki 45-latka zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci. Śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia - wyjaśnia nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.