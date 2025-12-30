Zaginął Tomasz Wiśniecki, 45-letni mieszkaniec Bobowisk pod Puławami

Mężczyzna wyszedł z domu 26 grudnia około godziny 8:00

Miał zająć się obrządkiem przy krowach we własnym gospodarstwie

Do obory nie dotarł, od tamtej pory nie ma z nim kontaktu

Wyszedł bez telefonu komórkowego i dokumentów

Mieszkał wspólnie z ojcem i siostrą

Niedawno przeszedł poważną chorobę i źle się czuł

Bobowiska to spora wieś leżąca wśród pól i lasów, do Markuszowa jest stąd kilka kilometrów, do Puław około dwudziestu. Tomasz Wiśniecki mieszka z ojcem i siostrą. - Dobrzy ludzie i dobrzy gospodarze, krowy trzymają od lat, gospodarstwo wzorowe - mówi spotkany na miejscu mężczyzna, który szybkim krokiem zmierza w kierunku miejscowej remizy strażackiej, gdzie znajduje się sztab poszukiwań. Odwraca się jeszcze. - Bardzo dla nich te krowy ważne, dla ojca w szczególności... - dodaje i przyspiesza kroku, jakby nie chciał już mówić nic więcej.

Podobno 26-ego grudnia pan Tomasz, mimo fatalnego samopoczucia (przeszedł niedawno poważną chorobę) wyszedł z domu i skierował się do obory, zająć się krowami. Nie doszedł do nich... - I nikt nie wie, co się z nim dzieje. Nie mamy już pomysłu, gdzie go szukać - mówi strażak ochotnik, jeden z poszukiwaczy.

- Mężczyzna wyszedł z domu w piątek, 26 grudnia ok. godz. 8, bez telefonu i dokumentów i od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. W poszukiwaniach poza policjantami biorą udział strażacy z PSP i OSP oraz inni ochotnicy. Użyto również psów służbowych - informuje nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. Sprawdzane są tereny leśne, pola, nieużytki, pustostany i inne, potencjalne miejsca gdzie może przebywać Tomasz Wiśniecki. Przy pomocy łodzi i specjalistycznego sprzętu strażacy sprawdzają pobliski zbiornik wodny.

Rysopis zaginionego: wzrost ok. 180 cm, sylwetka szczupła, włosy krótkie jasne, oczy piwne, brak zarostu. Ubrany był w bezrękawnik moro, bluzę koloru granatowego, spodnie jeansowe koloru ciemnogranatowego, buty typu gumofilce z obciętym filcem. Osoby, które widziały zaginionego Tomasza Wiśnieckiego proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji, komendą w Puławach tel. (47) 812 32 10 lub 112.

