Nadciągają burze. Silny wiatr i deszcz. Wiemy, kiedy to się stanie

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW, w czwartek 8 sierpnia 2024 należy spodziewać się sporego zachmurzenia. Z zachodu na wschód będzie przesuwała się strefa opadów deszczu i burz.

- Punktowo, głównie w czasie burz, sumy opadów do 25 mm. Na wschodzie i na krańcach zachodnich bez burz, a na krańcach południowo-wschodnich w ogóle bez opadów – podaje IMGW.

Będzie ciepło, jak czytamy na stronie IMGW, temperatura maksymalna od 23°C na zachodzie do 29°C na wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów i na północnym zachodzie, od 20°C do 22°C.

Do tego podczas burz może wiać silny wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza na jutro. Noc z czwartku na piątek

Z informacji przedstawionych przez IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (8/9 sierpnia) zachmurzenie na zachodzie będzie umiarkowane i bez opadów, w centrum i na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tu opady deszczu i burze, stopniowo przesuwające się na wschód kraju.

- Prognozowana suma opadów, głównie podczas burz, miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h - czytamy.

Źródło: meteo.imgw.pl

