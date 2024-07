Nadchodzi załamanie pogody. Synoptycy nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 28.07.2024]

Wypadek podczas przygotowywania kombajnu do żniw. 41-latek trafił do szpitala

Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 28.07.2024

Według prognozy IMGW, w niedzielę (28 lipca) "Polska będzie w zasięgu niżu znad Łotwy, w strefie przemieszczającego się z północnego zachodu na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego". - Na wschodzie kraju przed frontem będzie zalegała bardzo ciepła masa powietrza, za frontem od zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie - przewidują synoptycy.

Noc z soboty na niedzielę (27/28 lipca) pogodna jedynie na południowym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie prognozowany jest deszcz i lokalne burze. - Na zachodzie i północy opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów w zachodniej połowie kraju przeważnie około 15-20 mm, a na północnym zachodzie lokalnie do 40 mm - informuje IMGW. Noc ciepła, na północnym zachodzie 14°C. W centrum około 18°C. Najcieplej na południu Polski, tam na termometrach do 21°C. - Wiatr słaby zmienny, jedynie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chwilami porywisty, przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Niedziela (28 lipca) zapowiada się na pochmurny dzień, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 15-20 mm. Duże różnice w temperaturze. Nad morzem zaledwie 19°C nad morzem, w centrum i zachodniej Polsce około 22°C. Upalnie na południowym wschodzie i tam najcieplej, nawet do 32°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Porywy wiatru w południowej połowie kraju do około 70 km/h, a w czasie burz do 80 km/h - informuje IMGW.

Po weekendzie pogoda powinna się uspokoić. Na przełomie lipca i sierpnia temperatura maksymalna wahać się będzie w granicach 20-26°C. Nie powinniśmy też spodziewać się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Sierpień coraz bliżej. O szczegółach pogody w nadchodzącym miesiącu dowiesz się z prognozy długoterminowej Upał w sierpniu? Prognozy IMGW mówią wprost. Ten region będzie najcieplejszy

Źródło: IMGW