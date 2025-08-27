Pielgrzymki w Polsce to nie tylko duchowe przeżycia, ale też szansa na nawiązanie nowych znajomości, a nawet znalezienie miłości życia.

Gdzie są pielgrzymki w Polsce? Wędrówki wiernych już trwają

Pielgrzymki od wieków zajmują szczególne miejsce w życiu religijnym Polaków. To nie tylko wędrówka do świętych miejsc, ale także czas modlitwy. Co ciekawe, dla wielu osób udział w pielgrzymce staje się również okazją do duchowej odnowy, pogłębienia więzi z Bogiem oraz spotkania ludzi o podobnych wartościach.

Najczęściej celem pątników jest Jasna Góra w Częstochowie, czyli duchowe serce Polski i jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Popularnością cieszą się również Łagiewniki w Krakowie, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska czy Święty Krzyż. Każde z tych miejsc przyciąga setki tysięcy wiernych, którzy wyruszają w drogę z nadzieją, że przyniesie im ona umocnienie, spokój i nowe siły do codziennego życia.

Randki na pielgrzymkach

Co ciekawe, choć pielgrzymka kojarzy się przede wszystkim z duchowym przeżyciem, to okazuje się, że oprócz religijnego wymiaru, pielgrzymowanie ma także bardzo ludzki, codzienny charakter i staje się przestrzenią do zawierania nowych znajomości, budowania przyjaźni, a czasem nawet odnajdywania miłości życia. Wielodniowa wędrówka sprzyja bowiem rozmowom, otwartości i wzajemnemu poznawaniu się. W ostatnim czasie więcej szczegółów randkowania na pielgrzymkach ujawnił w programie "Dzień Dobry TVN" ksiądz Rafał Główczyński, znany w sieci jako Ksiądz z osiedla.

Pielgrzymkowe randki w ciemno

O tym, że pielgrzymki stają się okazją do randkowania, opowiedział w programie "Dzień Dobry TVN" ksiądz Rafał Główczyński. Duchowny zauważył, że wielu młodych ludzi jest nieśmiałych i nie wie, jak zacząć rozmowę, więc postanowił im pomóc, organizując randki w ciemno.

Konwencja jest taka, jak to kiedyś było w telewizji - jest jeden "on", trzy "one". On zadaje pytania, one odpowiadają [...] W założeniach bycia księdzem jest doprowadzanie ludzi do Boga, ale też pomaganie im, np. w odnajdywaniu miłości - opowiadał duchowny w "Dzień Dobry TVN".

Choć inicjatywa tego typu zaskakuje, to mimo wszystko przełamuje bariery i sprawia, że część osób naprawdę spotyka na pielgrzymkach miłość życia. Idealnym tego przykładem może być małżeństwo Magdy i Tomka, którzy poznali się właśnie na pielgrzymce.

Trzeciego dnia pielgrzymki, na jednym z postojów, Tomek do mnie podszedł i zapytał, jak mam na imię. Powiedziałam, że jestem Magda i zapytałam go o to samo, a on mi powiedział, że ma na imię Dionizy. Uwierzyłam mu. Później inni wyprowadzili mnie z błędu, ale właśnie tak się poznaliśmy. Musiał minąć cały rok, aż do następnej pielgrzymki. Wszystko zaczęło się dopiero podczas naszej drugiej wspólnej wyprawy. Po tej pielgrzymce faktycznie zaczęliśmy się spotykać, a w grudniu 2016 r. zostaliśmy parą - wspominała para podczas programu "Dzień Dobry TVN".