Na pielgrzymkach organizuje randki w ciemno. "Jest jeden on, trzy one"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-27 9:54

Obecnie trwa sezon pielgrzymkowy i okazuje się, że na takich wędrówkach można nie tylko pogłębiać wiarę, ale także znaleźć miłość życia! Mało kto o tym wie, lecz na pielgrzymkach odbywają się nawet randki w ciemno. Nietypowy sposób na przełamanie nieśmiałości i nawiązanie nowych znajomości stosuje m.in. znany z TikToka ksiądz Rafał Główczyński.

Pielgrzymka kobiet do Piekar. Przyszły tysiące pielgrzymów

Autor: Art Service
  • Pielgrzymki w Polsce to nie tylko duchowe przeżycia, ale też szansa na nawiązanie nowych znajomości, a nawet znalezienie miłości życia.
  • Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako "Ksiądz z osiedla", organizuje na pielgrzymkach nietypowe randki w ciemno, aby pomóc nieśmiałym.
  • Format randek to "jeden on, trzy one", gdzie uczestnicy zadają sobie pytania, co sprzyja przełamywaniu barier i budowaniu relacji.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak pielgrzymkowe randki pomagają znaleźć miłość i poznać historie par, które poznały się w ten sposób?

Gdzie są pielgrzymki w Polsce? Wędrówki wiernych już trwają

Pielgrzymki od wieków zajmują szczególne miejsce w życiu religijnym Polaków. To nie tylko wędrówka do świętych miejsc, ale także czas modlitwy. Co ciekawe, dla wielu osób udział w pielgrzymce staje się również okazją do duchowej odnowy, pogłębienia więzi z Bogiem oraz spotkania ludzi o podobnych wartościach.

Najczęściej celem pątników jest Jasna Góra w Częstochowie, czyli duchowe serce Polski i jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Popularnością cieszą się również Łagiewniki w Krakowie, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska czy Święty Krzyż. Każde z tych miejsc przyciąga setki tysięcy wiernych, którzy wyruszają w drogę z nadzieją, że przyniesie im ona umocnienie, spokój i nowe siły do codziennego życia.

Randki na pielgrzymkach

Co ciekawe, choć pielgrzymka kojarzy się przede wszystkim z duchowym przeżyciem, to okazuje się, że oprócz religijnego wymiaru, pielgrzymowanie ma także bardzo ludzki, codzienny charakter i staje się przestrzenią do zawierania nowych znajomości, budowania przyjaźni, a czasem nawet odnajdywania miłości życia. Wielodniowa wędrówka sprzyja bowiem rozmowom, otwartości i wzajemnemu poznawaniu się. W ostatnim czasie więcej szczegółów randkowania na pielgrzymkach ujawnił w programie "Dzień Dobry TVN" ksiądz Rafał Główczyński, znany w sieci jako Ksiądz z osiedla.

Pielgrzymkowe randki w ciemno

O tym, że pielgrzymki stają się okazją do randkowania, opowiedział w programie "Dzień Dobry TVN" ksiądz Rafał Główczyński. Duchowny zauważył, że wielu młodych ludzi jest nieśmiałych i nie wie, jak zacząć rozmowę, więc postanowił im pomóc, organizując randki w ciemno.

Konwencja jest taka, jak to kiedyś było w telewizji - jest jeden "on", trzy "one". On zadaje pytania, one odpowiadają [...] W założeniach bycia księdzem jest doprowadzanie ludzi do Boga, ale też pomaganie im, np. w odnajdywaniu miłości - opowiadał duchowny w "Dzień Dobry TVN".

Choć inicjatywa tego typu zaskakuje, to mimo wszystko przełamuje bariery i sprawia, że część osób naprawdę spotyka na pielgrzymkach miłość życia. Idealnym tego przykładem może być małżeństwo Magdy i Tomka, którzy poznali się właśnie na pielgrzymce. 

Trzeciego dnia pielgrzymki, na jednym z postojów, Tomek do mnie podszedł i zapytał, jak mam na imię. Powiedziałam, że jestem Magda i zapytałam go o to samo, a on mi powiedział, że ma na imię Dionizy. Uwierzyłam mu. Później inni wyprowadzili mnie z błędu, ale właśnie tak się poznaliśmy. Musiał minąć cały rok, aż do następnej pielgrzymki. Wszystko zaczęło się dopiero podczas naszej drugiej wspólnej wyprawy. Po tej pielgrzymce faktycznie zaczęliśmy się spotykać, a w grudniu 2016 r. zostaliśmy parą - wspominała para podczas programu "Dzień Dobry TVN".

Ruszyli na Jasną Górę. 45 Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przeszła przez Lublin
PIELGRZYMKA
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
PIESZA PIELGRZYMKA