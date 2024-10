"Agresywni i pobudzeni". Na mieszkańców dzielnicy padł blady strach

QUIZ. Uniwersytety w Polsce i na świecie. Nie bój się, u nas nie ma wpisów do indeksu!

Do napadów doszło nocą 18 sierpnia w dzielnicy LSM w Lublinie. Na ślad ich kryminalnych zachowań wpadli policjanci "przeczesujący" służbowo sieć. - Z informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym sprawcy mieli zaczepiać przechodniów i żądać od nich kosztowności. Ponadto jeden z nich miał grozić napotkanym osobom nożem. Jak się okazało, żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie nie wpłynęło do komisariatu - opowiada nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Kryminalni najpierw dotarli do pokrzywdzonych, którzy złożyli zeznania. Jak się okazało, doszło do bardzo poważnych przestępstw. - Sprawcy byli agresywni i pobudzeni. Usiłowali dokonać rozbojów, a jeden z nich miał nóż, którym groził przechodniom - kontynuuje nadkomisarz Gołębiowski.

Bandyci trafili już za kraty. 16-latek usłyszał 4 zarzuty usiłowania rozboju, w tym dwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Trafił do zamkniętego ośrodka dla nieletnich. 20-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty usiłowania rozboju. Mężczyzna na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

