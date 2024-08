Wiadomo, że okres wakacyjny to dla wielu portów lotniczych prawdziwe "żniwa". Do standardowych połączeń dochodzą te, dzięki którym turyści mogą dotrzeć na wymarzone urlopy. Nie inaczej jest na lotnisku w Lublinie.

Rekordowa liczba pasażerów, którą odnotowano w lipcu tego roku, to 56.353. To aż o 16 procent więcej niż rok temu w pierwszym miesiącu wakacji. "To potwierdzenie naszych starań i konsekwencji w planowaniu siatki połączeń" – powiedział, cytowany w specjalnym komunikacie, dyrektor do spraw handlowych Portu Lotniczego Lublin Marek Pierściński.

Od kwietnia z tutejszego lotniska pięć razy w tygodniu (o jeden raz więcej niż w ubiegłym roku) realizowane są loty do tureckiej Antalyi nad Morzem Śródziemnym. Z Lublina można też udać się bezpośrednio do Grecji - na urokliwe i popularne wyspy Rodos i Kretę. Zainteresowaniem cieszą się również połączenia z Monastyrem w Tunezji, z Hurghadą w Egipcie, ze Splitem w Chorwacji, z Burgas w Bułgarii czy Bergamo we Włoszech.

Port w Lublinie to stosunkowo młoda inwestycja na mapie polskich lotnisk. Pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status międzynarodowy i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik. Rekordowy wynik z lipca to zatem powód do zadowolenia dla regionalnych i lokalnych samorządowców.

