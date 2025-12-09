Na co idą pieniądze z kolędy? Ksiądz mówi wprost i rozwiewa wątpliwości

Sezon kolędowy właśnie rusza, a razem z nim jak co roku wraca temat kopert. Dla jednych to naturalny element wizyty duszpasterskiej, dla innych źródło skrępowania albo pytań bez jasnych odpowiedzi. Jedno z nich pojawia się szczególnie często: na co właściwie idą pieniądze z kolędy? Popularny w mediach społecznościowych ks. Sebastian Picur postanowił powiedzieć wprost, jak wygląda to od środka.

Wizyta duszpasterska, czyli popularna kolęda

Autor: Getty Images Do wizyty duszpasterskiej trzeba się przygotować. Wierni zastanawiają się, ile dać księdzu po kolędzie
Kolęda 2025/2026 za chwilę

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska zazwyczaj odbywa się na przełomie grudnia i stycznia, kiedy to księża odwiedzają domy swoich parafian. Dla wielu osób kolęda jest okazją do bezpośredniego spotkania z duszpasterzem, zadania pytań czy podzielenia się problemami, a także wyrazem przynależności do lokalnej wspólnoty. Nieodłącznym elementem tego zwyczaju stała się również kwestia dobrowolnych ofiar składanych podczas wizyty – najczęściej w formie koperty – które od lat budzą emocje i pytania o ich sens oraz przeznaczenie. W ostatnim czasie w tym temacie wypowiedział się znany w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur.  

Na co księża przeznaczają pieniądze z kolędy?

Ks. Sebastian Picur - duchowny znany m.in. z aktywności na TikToku - w krótkim nagraniu wyjaśnił, że ofiarą z kolędy wierni wspierają przede wszystkim funkcjonowanie parafii. Wymienił konkretne cele, na które przeznaczane są zebrane środki. Według niego dobrowolne datki trafiają m.in. na:

  • budowę, remonty i wyposażenie kościoła,
  • utrzymanie świątyni i zaplecza parafialnego (np. ogrzewanie, prąd, bieżące naprawy),
  • potrzeby duszpasterskie parafii i diecezji,
  • dzieła miłosierdzia i pomoc potrzebującym,
  • dar dla kapłana za posługę.

Ile dać do koperty? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Druga kwestia, która co roku budzi emocje, to wysokość ofiary. W swoich wcześniejszych wypowiedziach ks. Picur zaznaczał, że nie ma jednej obowiązującej kwoty. Wszystko zależy od lokalnych zwyczajów i możliwości domowników.

Warto dodać, że część parafii w Polsce w przeszłości próbowała wprowadzać nieformalne "cenniki" lub sugestie kwot. Z drugiej strony coraz głośniej słychać głosy duchownych, którzy dziś odcinają się od takiej praktyki i podkreślają, że kolęda ma przede wszystkim wymiar duszpasterski, a nie finansowy.

6 zasad wizyty duszpasterskiej. Ksiądz apeluje do wiernych i porusza temat poczęstunku

