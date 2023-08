Myśliwy zgotował żonie piekło na ziemi, potem próbował zabić. Wyrok dla Bartosza W. szokuje

Adwokat Bartosz W. brutalnie atakował swoją żonę. Mężczyzna najpierw dotkliwie pobił kobietę pięściami i kijem od szczotki. Śledczy udowodnili też, że w dniach 10 do 14 lipca 2016 r. naruszył jej nietykalność cielesną za pomocą paska od spodni, drewnianego stołka, pałki teleskopową, co spowodowało u pokrzywdzonej liczne zasinienia i otarcia. W końcu wziął w ręce dwa noże myśliwskie. W nocy z 13 na 14 lipca dwukrotnie ugodził pokrzywdzoną nożem w okolice klatki piersiowej. Sąd ustalił, że oskarżony nie mniej niż dwukrotnie groził żonie pozbawieniem życia, spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała i przemocą zmusił ją do rozebrania się.

Myśliwy i adwokat z Chełma Bartosz W. usłyszał wyrok

Jak poinformowało biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie, Bartosz W. został skazany za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu żony. Sąd zastosował wobec oskarżonego nadzwyczajne złagodzenie kary i skazał go na 3 lata więzienia oraz zapłatę 40 tys. zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka przekazała PAP, że prokurator złożył wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i zapowiedziała apelację. - Czekamy na uzasadnienie wyroku - powiedziała dodając, że za usiłowanie zabójstwa grozi od 8 lat więzienia.

W grudniu 2021 r. sąd skazał Bartosza W. na rok pozbawienia wolności, 6 tys. zł grzywny i zapłatę żonie zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. zł. W czerwcu 2022 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie - po apelacji prokuratura i obrońcy - podwyższył karę więzienia do roku i 8 miesięcy, obniżył zadośćuczynienie z 50 tys. do 10 tys. zł, uchylił wyrok w części dotyczącej usiłowania zabójstwa i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Drugi proces przed Sądem Okręgowym ruszył w maju 2023 r. Nieprawomocny wyrok zapadł 31 lipca 2023 roku.

Sonda Czy kara za usiłowanie zabójstwa powinna być wyższa? Tak Nie Nie wiem Nie mam zdania