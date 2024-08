Dla wielu polskich kibiców minionego igrzyska okazały się rozczarowaniem. Nie zawiodła Julia Szeremeta, która zdobyła srebro w boksie w kategorii do 57 kilogramów. Gdyby wywalczyła złoto, mogłaby otrzymać dwupokojowe mieszkanie. Obecnie nasza wicemistrzyni wynajmuje pokój w niewielkim mieszkaniu w Lublinie. "Super Express" apeluje do PKOl-u, Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej o nagrodzenie Julii mieszkaniem, co byłoby godnym ukoronowaniem jej wysiłku. Na nasz apel pozytywnie odpowiedział m.in. Jan Tomaszewski. Szeremeta stoczyła nierówną walkę i nie powinna czuć się przegrana - uważa legendarny bramkarz. Do apelu przyłączył się również Dariusz Michalczewski.

Czy Julia Szeremeta otrzyma mieszkanie w Lublinie?

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że urzędnicy wysokiego szczebla lubelskiego magistratu zastanawiają się, jak ugryźć temat mieszkania dla swojej złotej mistrzyni ("wprawdzie jesteś srebrna, ale dla nas jesteś złota" - słychać to teraz często w Lublinie), natomiast oficjalnie jest chyba za wcześnie na jakiekolwiek konkrety. - Pierwsze słyszę o takim pomyśle - ucina w rozmowie z SE temat mieszkaniowy Justyna Góźdź, kierownik Biura Prasowego UM Lublin.

Trwają natomiast przygotowania do powitania Julii Szeremety w Kozim Grodzie. - Uzgadniamy termin tego wydarzenia, aby był dogodny zarówno dla pani Julii jak i włodarzy miasta - informuje Góźdź.

Julia Szeremeta: - Mam nadzieję, że teraz i młodzi i starzy zainteresują się boksem