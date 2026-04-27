Mieszkańcy Świdnika upamiętnili Łukasza Litewkę. Zebrali ponad 1,5 tony karmy dla zwierząt

Zbiórka w Świdniku ku pamięci posła Łukasza Litewki

Organizatorzy uruchomili całe przedsięwzięcie zaledwie dobę po przekazaniu tragicznych wiadomości o odejściu parlamentarzysty. Pomysłodawcy zaznaczali otwarcie, że chcą oddać cześć zmarłemu w sposób bezpośrednio nawiązujący do jego codziennej postawy, która niemal zawsze opierała się na niesieniu pomocy bezbronnym istotom.

– W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt w związku ze śmiercią pana posła Łukasza Litewki. Była to akcja zainicjowana, aby w ten sposób oddać hołd temu politykowi, temu człowiekowi. Tak jak żył, tak chcieliśmy go upamiętnić – nie przez znicze i kwiaty, tylko przez to, z czym się kojarzył. […] Wszystko, co robił pan Łukasz do tej pory, było pewną iskrą, która powinna rozpalić płomień dobroci w naszym kraju – mówił Marcin Magier, radny miasta Świdnik.

Wydarzenie prowadzono bez żadnych przerw od godziny ósmej rano do dwudziestej pierwszej na miejskich ulicach. Ogromne zaangażowanie wykazali wolontariusze oraz setki zwykłych obywateli, którzy tłumnie przynosili paczki z pożywieniem dla psów oraz kotów.

Potężne wsparcie dla schronisk po śmierci Łukasza Litewki

Końcowy rezultat zbiórki znacząco przewyższył najśmielsze prognozy inicjatorów całej akcji. Zgromadzonym udało się zebrać przeszło półtorej tony jedzenia dla czworonogów, a załadowane transporty już wędrują do konkretnych placówek opiekuńczych.

Zdecydowana większość przekazanych darów zasiliła bezpośrednio magazyny przytuliska „Pieski Świat” zlokalizowanego w Rybczewicach. Oprócz tego część zgromadzonych produktów trafi do organizacji w Milejowie, gdzie zapasy posłużą przede wszystkim do nakarmienia bezdomnych kotów.

Przekazane paczki z karmą stanowią potężny zastrzyk wsparcia dla instytucji zajmujących się ratowaniem porzuconych zwierząt. Twórcy inicjatywy otwarcie zaznaczają, że to przedsięwzięcie stanowiło zaledwie punkt wyjścia do szerszej kooperacji oraz umacniania lokalnej solidarności w niesieniu dobra.

Okoliczności wypadku posła i działalność fundacji TeamLitewka

Trzydziestosześcioletni parlamentarzysta z ramienia Lewicy stracił życie we czwartek 23 kwietnia w trakcie przejażdżki rowerowej. Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, kiedy to kierujący autem zjechał na przeciwległy pas i uderzył w cyklistę. Podjęta na miejscu akcja reanimacyjna niestety nie przyniosła pozytywnego rezultatu i polityk pochodzący z Sosnowca zmarł.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy kierowca auta usłyszał już formalny zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany przyznał się do popełnionego czynu, a swoje zachowanie na drodze próbował tłumaczyć między innymi utratą przytomności. Szczegóły tragedii cały czas analizuje prokuratura.

Sosnowiecki poseł zdobył ogromne uznanie społeczeństwa za sprawą swojej wieloletniej aktywności charytatywnej. Założona przez niego organizacja #TeamLitewka wspierała zarówno najmłodszych obywateli i osoby pokrzywdzone, jak i właśnie bezdomne zwierzęta. W trakcie kampanii przed wyborami w 2023 roku wykorzystał przestrzeń na swoich plakatach do promowania adopcji psów, a po głosowaniu jego wyborcze banery posłużyły do ocieplania schroniskowych boksów.

Decyzją obecnego prezydenta Karola Nawrockiego zmarły został pośmiertnie uhonorowany prestiżowym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ceremonia pogrzebowa trzydziestosześciolatka odbędzie się w najbliższą środę i zostanie zorganizowana w Sosnowcu.

Ostatnie przedsięwzięcie zrealizowane w Świdniku bez wątpienia udowadnia, że nieprzeciętna postawa posła nieustannie motywuje społeczeństwo do działania. Zgromadzenie tak ogromnej ilości karmy perfekcyjnie odzwierciedla wartości przyświecające za życia temu wyróżniającemu się na tle innych politykowi.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

