Mieszkańcy dostali Alert RCB. To już drugi w ciągu kilku godzin

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-08 6:18

Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia doświadczyli niespokojnej nocy z 7 na 8 września 2026 roku, otrzymując dwa Alerty RCB dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Pierwszy komunikat, szybko odwołany, wywołał konsternację, zanim nad ranem pojawiło się kolejne ostrzeżenie. Sytuacja na wschodniej granicy pozostaje napięta, a polskie lotnictwo monitoruje przestrzeń powietrzną w związku z atakami, które dotknęły m.in. Kijów.

Grafika Alertu RCB o zakończeniu ataku na Ukrainie i braku zagrożenia w Polsce. Szczegóły sprawdź na SE Lublin.
Autor: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/ Facebook

Dwa nocne Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia 08.09.2026

Około godziny 6 rano mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali Alert RCB o następującej treści:

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Co ciekawe był to już drugi komunikat tego typu tej nocy. Pierwszy przyszedł około godziny 4 rano ("UWAGA! UWAGA! UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe."), po czym został odwołany już po około pół godzinie, jeszcze przed 5 rano ("UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY.")

Jak zastrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w trakcie trwającej pierwszej wysyłki otrzymano informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została w związku z tym przerwana przed końcem. W efekcie część mieszkańców potencjalnie zagrożonego terenu otrzymała wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. 

Rosyjski atak na Kijów 08.09.2026

We wtorek w nocy rosyjskie wojsko zaatakowało Kijów przy użyciu pocisków balistycznych. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i jedna z uczelni.

W jednym ze zniszczonych budynków mieszkalnych mogą wciąż znajdować się uwięzieni ludzie - poinformowały władze miasta.

Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie, a następnie w Kijowie.

Wymiana ciosów miała również miejsce po drugiej stronie - w nocy ukraińskie drony uderzyły w infrastrukturę cywilną w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą raniąc kilka osób.

W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od lutego 2014 roku, natomiast pełnoskalowy konflikt zbrojny wybuchł 24 lutego 2022 roku. Zginęło w niej dotychczas około 600 tysięcy osób.  

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