Mieszkańcy dostali Alert RCB. To już drugi w ciągu kilku godzin

Dwa nocne Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia 08.09.2026

Około godziny 6 rano mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali Alert RCB o następującej treści:

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Co ciekawe był to już drugi komunikat tego typu tej nocy. Pierwszy przyszedł około godziny 4 rano ("UWAGA! UWAGA! UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe."), po czym został odwołany już po około pół godzinie, jeszcze przed 5 rano ("UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY.")

Jak zastrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w trakcie trwającej pierwszej wysyłki otrzymano informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została w związku z tym przerwana przed końcem. W efekcie część mieszkańców potencjalnie zagrożonego terenu otrzymała wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia.

Rosyjski atak na Kijów 08.09.2026

We wtorek w nocy rosyjskie wojsko zaatakowało Kijów przy użyciu pocisków balistycznych. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i jedna z uczelni.

W jednym ze zniszczonych budynków mieszkalnych mogą wciąż znajdować się uwięzieni ludzie - poinformowały władze miasta.

Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie, a następnie w Kijowie.

Wymiana ciosów miała również miejsce po drugiej stronie - w nocy ukraińskie drony uderzyły w infrastrukturę cywilną w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą raniąc kilka osób.

W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od lutego 2014 roku, natomiast pełnoskalowy konflikt zbrojny wybuchł 24 lutego 2022 roku. Zginęło w niej dotychczas około 600 tysięcy osób.

15