Mężczyźni o tym imieniu są wierni i lojalni. W Polsce jest ich mnóstwo!

Co tam się stało?

Człowiek umierał na chodniku. Wszyscy widzieli, nikt nie pomógł. Uratowała go policjantka, która szła do sklepu

To przerażające!

Spis treści

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Rodzice je uwielbiają!

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie! Rodzice tuż przed przyjściem pociechy na świat muszą podjąć przemyślaną decyzję. Część z nich pomaga sobie różnymi rankingami publikowanymi w sieci, które pokazują, jakie trendy aktualnie dominują w tej kwestii.

Ministerstwo Cyfryzacji regularnie prezentuje zestawienia najczęściej nadawanych imion w danym przedziale czasowym. Dzięki najnowszemu raportowi poznaliśmy już najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie 2024 roku. Które więc konkretnie królowały na liście?

Najpopularniejsze imiona w Polsce w I połowie 2024 roku

Maja (2309 nadań)

Zofia (2252 nadań)

Zuzanna (1974 nadań)

Hanna (1966 nadań)

Laura (1898 nadań)

Nikodem (3075 nadań)

Jan (2584 nadań)

Aleksander (2549 nadań)

Antoni (2541 nadań)

Franciszek (2225 nadań).

Powyżej widzimy listę imion najpopularniejszych w I połowie 2024 roku, lecz niestety nie ma na niej męskiego imienia, które bije rekordy mimo upływu lat. Według statystyk nosi ok. 700 tys. Polaków! O czym mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To imię męskie bije rekordy popularności

Męskim imieniem, które mimo upływu lat bije rekordy popularności, jest imię Piotr. W Polsce żyje ponad 689 tys. mężczyzn o takim imieniu, więc to naprawdę sporo! Jak więc można się domyślać, to imię ponadczasowe, bowiem nazywają się tak zarówno młodzi chłopcy, jak i starsi mężczyźni. Jakie jednak ma znaczenie?

Znaczenie imienia Piotr

Piotr to imię, które swoje korzenia ma w języku greckim, gdzie słowo Petros oznacza skała lub kamień, a to symbolizuje osobę niezłomną. Wiele osób twierdzi także, że Piotr to osoba wierna i lojalna, a takie cechy - jak wiadomo - są dziś poniekąd na wagę złota.