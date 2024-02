Tłusty czwartek 2024

Memy na tłusty czwartek 2024. Al Pączino i Pączek z Adwokatem bawią do łez! [ZDJĘCIA]

Memy na tłusty czwartek 2024 bawią niezmiennie. Dziś, czyli 8 lutego 2024 roku świętujemy uwielbiany przez wszystkich łasuchów dzień. To w tłusty czwartek bez wyrzutów sumienia możemy zjeść tyle pączków, ile uda się nam zmieścić. Zobaczcie to święto pączków oczami internautów. Przygotowaliśmy dla Was galerię najśmieszniejszych memów na tłusty czwartek 2024!