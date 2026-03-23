Makaron z woj. lubelskiego doceniony na świecie. Osiągnął to jako jedyny produkt z Polski

Marta Grabiec
2026-03-23 11:35

Makaron o niskim indeksie glikemicznym, wytwarzany w województwie lubelskim, otrzymał znaczące, globalne wyróżnienie w ramach programu Mintel Most Innovative 2026. Produkt stworzony przez firmę POL-MAK trafił do elitarnego zestawienia najbardziej nowatorskich artykułów spożywczych na kuli ziemskiej – i jest jedynym polskim reprezentantem w tej prestiżowej grupie.

Autor: Unsplash.com

Globalny sukces firmy POL-MAK. Lubelski makaron doceniony przez ekspertów

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. ma powody do świętowania, ponieważ ich innowacyjny wyrób zyskał uznanie międzynarodowych specjalistów. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych, „Makaron Niski Indeks Glikemiczny został jednym ze zwycięzców Mintel 2026 w kategorii Food & Drinks EMEA”.

Prestiżowy tytuł przyznawany jest w ogólnoświatowym programie, którego celem jest wyłonienie najbardziej przełomowych produktów konsumenckich na globie. Warto zaznaczyć, że nie jest to tradycyjne zestawienie z podziałem na miejsca – wszystkie docenione artykuły traktowane są na równi, stanowiąc wzór najnowocześniejszych rozwiązań na rynku dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Tym samym lubelski wyrób dołączył do zaszczytnego grona produktów kreujących przyszłe trendy w przemyśle spożywczym.

Przedsiębiorstwo podkreśla w sieci, że to potwierdzenie tezy, iż „polska innowacja może być zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej”, a zarazem doskonała motywacja do dalszej pracy. Firma zaznacza też, że wygrana jest rezultatem zaangażowania całego zespołu pracowników oraz owocnej kooperacji z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, który dostarczył niezbędne zaplecze naukowe w procesie powstawania wyrobu. 

Co to jest Mintel Most Innovative 2026?

Mintel Most Innovative 2026 to międzynarodowa inicjatywa wyróżniająca, organizowana przez agencję badawczą Mintel. Obejmuje ona artykuły z sektora spożywczego, napojów, a także kosmetyków i chemii gospodarczej. Główny nacisk kładzie się na produkty szybkozbywalne (CPG), używane na co dzień. Kapituła konkursowa, w skład której wchodzą specjaliści z branży – pracownicy globalnych korporacji, naukowcy oraz dziennikarze – weryfikuje zgłoszone propozycje, biorąc pod uwagę ich innowacyjny charakter, odpowiedź na autentyczne zapotrzebowanie klientów oraz perspektywy rynkowe. Plebiscyt działa niczym „barometr innowacji”, wskazując kierunki, w jakich będzie rozwijać się handel w nadchodzących latach.

Kolejne triumfy marki POL-MAK z województwa lubelskiego

Prestiżowy tytuł na arenie międzynarodowej to nie jedyne osiągnięcie tego regionalnego przedsiębiorstwa. POL-MAK zdobył również zaszczytne miano Ambasadora Województwa Lubelskiego za 2024 rok w sekcji „Firma” oraz dołączył do grona laureatów inicjatywy gospodarczej Marka Lubelskie. To dobitnie świadczy o stabilnej pozycji spółki zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą. Triumf makaronu o obniżonym indeksie glikemicznym udowadnia, że krajowe biznesy potrafią z powodzeniem rywalizować na rynkach światowych, w udany sposób splatając wieloletnią tradycję z innowacyjnym spojrzeniem na wytwarzanie pożywienia.

Galeria zdjęć 10
Sonda
Lubisz makaron?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAKARON
PRODUKT