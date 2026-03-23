Makaron z woj. lubelskiego doceniony na świecie. Osiągnął to jako jedyny produkt z Polski

Globalny sukces firmy POL-MAK. Lubelski makaron doceniony przez ekspertów

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. ma powody do świętowania, ponieważ ich innowacyjny wyrób zyskał uznanie międzynarodowych specjalistów. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych, „Makaron Niski Indeks Glikemiczny został jednym ze zwycięzców Mintel 2026 w kategorii Food & Drinks EMEA”.

Prestiżowy tytuł przyznawany jest w ogólnoświatowym programie, którego celem jest wyłonienie najbardziej przełomowych produktów konsumenckich na globie. Warto zaznaczyć, że nie jest to tradycyjne zestawienie z podziałem na miejsca – wszystkie docenione artykuły traktowane są na równi, stanowiąc wzór najnowocześniejszych rozwiązań na rynku dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Tym samym lubelski wyrób dołączył do zaszczytnego grona produktów kreujących przyszłe trendy w przemyśle spożywczym.

Przedsiębiorstwo podkreśla w sieci, że to potwierdzenie tezy, iż „polska innowacja może być zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej”, a zarazem doskonała motywacja do dalszej pracy. Firma zaznacza też, że wygrana jest rezultatem zaangażowania całego zespołu pracowników oraz owocnej kooperacji z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, który dostarczył niezbędne zaplecze naukowe w procesie powstawania wyrobu.

Makaron za 15 złotych w centrum Krakowa

Co to jest Mintel Most Innovative 2026?

Mintel Most Innovative 2026 to międzynarodowa inicjatywa wyróżniająca, organizowana przez agencję badawczą Mintel. Obejmuje ona artykuły z sektora spożywczego, napojów, a także kosmetyków i chemii gospodarczej. Główny nacisk kładzie się na produkty szybkozbywalne (CPG), używane na co dzień. Kapituła konkursowa, w skład której wchodzą specjaliści z branży – pracownicy globalnych korporacji, naukowcy oraz dziennikarze – weryfikuje zgłoszone propozycje, biorąc pod uwagę ich innowacyjny charakter, odpowiedź na autentyczne zapotrzebowanie klientów oraz perspektywy rynkowe. Plebiscyt działa niczym „barometr innowacji”, wskazując kierunki, w jakich będzie rozwijać się handel w nadchodzących latach.

Kolejne triumfy marki POL-MAK z województwa lubelskiego

Prestiżowy tytuł na arenie międzynarodowej to nie jedyne osiągnięcie tego regionalnego przedsiębiorstwa. POL-MAK zdobył również zaszczytne miano Ambasadora Województwa Lubelskiego za 2024 rok w sekcji „Firma” oraz dołączył do grona laureatów inicjatywy gospodarczej Marka Lubelskie. To dobitnie świadczy o stabilnej pozycji spółki zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą. Triumf makaronu o obniżonym indeksie glikemicznym udowadnia, że krajowe biznesy potrafią z powodzeniem rywalizować na rynkach światowych, w udany sposób splatając wieloletnią tradycję z innowacyjnym spojrzeniem na wytwarzanie pożywienia.

