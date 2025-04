Majówka 2025. Sklepy otwarte czy zamknięte? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

Spis treści

Kiedy zaczyna się majówka 2025? Długi weekend już za chwilę!

Majówka to dla większości Polaków jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku. Długi weekend majowy 2025 rozpoczyna się 1 maja (czwartek) i potrwa do 3 maja (sobota), dając nam aż trzy dni wolnego! Co ważne, dla wielu osób odpoczynek przedłuży się do niedzieli 4 maja, zwłaszcza że tego dnia przypada niedziela niehandlowa, a więc pracownicy handlu mają wówczas wolne. Tym samym to doskonała okazja na wycieczki, grillowanie i spędzanie czasu z bliskimi. Zanim jednak w pełni oddamy się majówkowemu relaksowi, warto zorientować się w kwestii otwartych sklepów.

Czy w majówkę 2025 sklepy będą otwarte?

Majówka już za chwilę, więc warto zaplanować sobie zakupy na ten okres, bowiem - jak się okazuje - podczas długiego weekendu sklepy nie będą otwarte we wszystkie dni. Kiedy więc warto udać się na zakupy i które sklepy będą otwarte?

Majówka 2025. Czy 1 maja sklepy będą otwarte?

1 maja to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy i zgodnie z obowiązującymi przepisami większość sklepów tego dnia będzie nieczynna. Dotyczy to zarówno dużych marketów, jak i galerii handlowych. Tego dnia zakupy najprawdopodobniej zrobimy jedynie w małych sklepach prowadzonych przez właścicieli czy na niektórych stacjach benzynowych.

Czy sklepy będą otwarte 2 maja 2025 roku?

2 maja natomiast nie jest już dniem ustawowo wolnym od pracy, tym samym supermarkety, dyskonty, centra handlowe będą funkcjonować według standardowych godzin. Warto jednak pamiętać, że w związku z długim weekendem miejsca tego typu mogą być bardziej oblegane, dlatego zakupy dobrze jest zaplanować z wyprzedzeniem.

Czy 3 maja sklepy będą otwarte? Gdzie zrobić zakupy?

3 maja to kolejny dzień ustawowo wolny od pracy, więc tutaj sytuacja będzie wyglądała podobnie jak 1 maja - większość dużych sklepów będzie nieczynna, lecz otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli lub sklepy na stacjach paliw. Podsumowując, w majówkę 2025 na większe zakupy najlepiej udać się 2 maja lub jeszcze na koniec kwietnia, by uniknąć niepotrzebnego stresu.

