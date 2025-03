"Ludzie co z wami?". Pani sołtys nie odpuści

Urząd sołtysa ma w Polsce stary, sięgający XII wieku rodowód i choć przez wieki jego rola na wsi zmieniała się, to jej trzon został: są przedstawicielami, łącznikami między społecznością wsi, a władzą, ktokolwiek by jej nie sprawował. 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa, z tej okazji wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zaprosił do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego sołtysów z całej Lubelszczyzny. - Jeśli mówimy o samorządności, to w niej rola sołtysa jest kluczowa. Na poziomie sołectwa zaczynają się rodzić inicjatywy, a z drugiej strony jesteście państwo takim pierwszym w sumie i najważniejszym barometrem i diagnostą tych lokalnych potrzeb. W związku z czym jesteście takimi najbardziej wiarygodnymi gospodarzami tych swoich małych lokalnych ojczyzn - podkreślał wojewoda Komorski. - Bardzo serdecznie dziękuję wam za drogę, jaką wybraliście i jak dzielnie rozwiązujecie problemy lokalnych społeczności. Jesteście najbliżej obywatela i wasz głos jest niezwykle ważny także dla nas.

Wśród wyróżnionych była także Teresa Szwarc, sołtyska Majdanu Ostrowskiego położonego w okolicach Chełma. To kobieta - instytucja, której pomysłami (co ważne, wcielonymi w życie) można by obdzielić wsie kilku gmin i jeszcze by zostało. - Jak się ma fajnych ludzi, fajną wieś, dużo atrakcji można stworzyć, bo Majdan, nie wiem czy wiecie, że to jest jedna z najładniejszych wsi. Mamy trzy góry, piękne krajobrazy. Ostatnio stworzyliśmy właśnie z mieszkańcami krainę baśni, legend i historii. Mamy "koci dołek" i "psią górkę". Mamy cmentarz z pierwszej wojny światowej. Ta wieś po prostu żyje. Robimy corocznie biesiady majdańskie z przytupem. Sołtys, jak to sołtys jest od wszystkiego. Wyróżnienie to jest taki impuls, żeby robić jeszcze więcej - mówi pani sołtyska uśmiechając się promiennie.

Ale żeby było jasne, jak trzeba, potrafi pokazać, kto tu rządzi. - Informuję tych wszystkich, co uważają, że jak ma się quada to można sobie bezkarnie jeździć wszędzie, że po naszych górkach nie można! Ja tu pilnuję i zgłoszę na policję. Pozdrawiam właścicieli 2 quadów, które właśnie przejechały robiąc koleiny. Zakaz dotyczy też innych pojazdów. Ludzie co z Wami? - pogroziła kilka dni temu w Internecie tym, którzy weszli w szkodę.

