– Bez tego światła, bez tego, jak doszło do jego odkrycia i z czym jest to światło związane, rodzaje, źródła i tak dalej, nie byłoby i tych iluminacji (…). Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym, większość roślin bez światła nie mogłaby żyć, a poniekąd i my. O tej warstwie edukacyjnej będzie można zobaczyć, przeczytać i dowiedzieć się na iluminowanych ścieżkach Ogrodu Botanicznego – mówiła dr Grażyna Szymczak, dyrektorka Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, podczas konferencji prasowej otwierającej tegoroczną odsłonę parku iluminacji.