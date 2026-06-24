Luksusowy jacht czy dalej paragon grozy nad morzem? Wyniki Ekstra Pensji i Mini Lotto (24.06.2026)

Redakcja se.pl
2026-06-24 13:35

Zamiast zastanawiać się nad ceną paliwa, sprawdź, czy dzisiejsze losowania nie wysyłają cię prosto na zasłużoną emeryturę pod palmami. Wyniki Lotto z 24 czerwca 2026 roku mogą sprawić, że twoje konto bankowe w końcu poczuje konkretny przypływ gotówki. Trzymamy kciuki, żeby Ekstra Pensja lub Kaskada wjechały na twój kupon i całkowicie odmieniły tę czerwcową środę.

Żółte kule z czarnymi numerami w maszynie losującej, w tym wyraźne liczby 22, 30, 32, 47, symbolizujące losowania Lotto. Sprawdź, czy te szczęśliwe numery mogą odmienić Twoje życie, wyniki i szczegóły losowań znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 24.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 24.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 24.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 24.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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