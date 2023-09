Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek (5.09) około godz. 21. Policjanci z Łukowa otrzymali zgłoszeni o utonięciu mężczyzny w tzw. cegielni. To popularne miejsce wśród wędkarzy. - Wędkujący tam od rana 49-latek z gminy Trzebieszów, chciał wejść do wody by się ochłodzić. Inni wędkarze zabraniali i odradzali mu takie zachowanie, jednak ten nie zważając na ich przestrogi wszedł do wody i popłynął w kierunku drugiego brzegu - informuje asp. szt. Marcin Józwik. W pewnym momencie mężczyzna zniknął pod taflą wody i już nie wypłynął. Wędkarze natychmiast wezwali pomoc, do działań przystąpili strażacy. Niestety, po kilkudziesięciu minutach wydostali oni z akwenu ciało 49-latka.

