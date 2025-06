"To dziwny człowiek". Łukasz podpisał się na ścianie posterunku. Zostawił numer PESEL

Zalew Zemborzycki, położone na obrzeżach Lublina "lubelskie morze" niedługo świętować będzie 51 rocznicę istnienia, posterunek policji tamże ma rodowód kilkanaście lat młodszy. I choć wiele razy elewację niewielkiego budynku położonego nieopodal tamy pstrzyły napisy, to takich jeszcze nie było. - Funkcjonariusze rozpoczynający służbę na Posterunku Wodnym przy Zalewie Zemborzyckim ujawnili różnego rodzaju malunki oraz napisy na elewacji i drzwiach budynku. Na jednej ze ścian umieszczone zostało imię oraz jak się szybko okazało, PESEL jednego z mieszkańców Lublina. Wartość strat oszacowano na kwotę 5 000 złotych - informuje nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Malunki o których wspomniał to m.in. pełne niechęci do policji "f...y", ale... okraszone pięknym serduszkiem. Jakby autor tych dzieł do końca nie był pewny swych uczuć do tej formacji.

- To dziwny człowiek. Czasami widać go, jak jedzie rowerem z samego rana, a potem nie widać go przez wiele dni. Dziwak, ale chyba niegroźny - opisują go panowie, biesiadujący na skwerku w pobliżu bloku pana Łukasza.

Być może przestępcza działalność mężczyzny wiąże się właśnie z jego upodobaniem do tego środka transportu. - Mężczyzna okazał się być znany policjantom, gdyż w przeszłości prowadzili sprawę kradzieży roweru, która została umorzona - dodaje nadkom. Gołębiowski. - Mężczyzna przyznał się do dokonania uszkodzeń i zamieszczenia na budynku swoich danych. Jednocześnie odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Twórczość lublinianina została już zamalowana i nie ma po niej śladu.

