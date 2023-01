Roztrzaskali się audi na słupie. Znamy przyczynę śmierci nastolatków z Lublina

Ojciec nie pozwolił 14-latce wyjść z domu. Koledzy nastolatki wdarli się do mieszkania

Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje troje nastolatków

5 stycznia tuż przed północą na ul. Jana Pawła II w Lublinie rozbił się na słupie samochód marki audi. Pojazdem kierował 18-letni Patryk. Jego pasażerami byli 17-letni Piotr, 16-letnia Julia i 17-letni Kuba. Pierwsza trójka zginęła na miejscu. Jakub w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jego życie, mimo ciężkiego stanu, udało się uratować. Przyczyną tragedii była najpewniej nadmierna prędkość. Do sieci trafił filmik nagrany przez nastolatków przed tragedią. Jeden z pasażerów miał powiedzieć: Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, k***a! W momencie nagrania licznik samochodu pokazywał 140 km/h. Wiadomo również, że Patryk nie był zbyt doświadczonym kierowcą - prawo jazdy odebrał w połowie grudnia. Sprawę śmierci nastolatków wyjaśnia prokuratura. Śledczy wiedzą

- Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci trojga nastolatków, którzy zginęli w wypadku samochodowym na ul. Jana Pawła II w Lublinie – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Śledczy sprawdzą także, czy wspomniane nagranie jest autentyczne.

