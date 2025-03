Bez dwóch zdań, budżet obywatelski to fajna sprawa. Łączy lokalne, dzielnicowe społeczności, sprawia, że jako mieszkańcy Koziego Grodu stajemy się gospodarzami miasta i to od nas zależy, na co pójdą środki z miejskiej kasy. Wiosną składa się do Ratusza projekty, jesienią głosuje. Najlepsze są realizowane. W ubiegłorocznej edycji głosowało prawie 30 tys. osób. - Budżet Obywatelski to szansa, by pomysły mieszkanek i mieszkańców nadal zmieniały Lublin. Dzięki niemu wspólnie od wielu lat realizujemy zadania i akcje społeczne służące poprawie jakości życia w mieście. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcam do zgłaszania ciekawych inicjatyw w 12. edycji - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jeżdżąc bądź spacerując po Lublinie łatwo dostrzec zmiany, jakie zachodzą w mieście dzięki pomysłom mieszkańców i finansowaniu z miejskiej kasy. Parkingi, ścieżki rowerowe, skwerki, a nawet odświeżenie całych ulic... Ot, choćby ulica T. Jacyny-Onyszkiewicza, która w jednym roku zyskała latarnie, a za jakiś czas asfaltową drogę.

W centrum też Budżet Obywatelski jest widoczny. - To jedyne miejsce, gdzie da się pojeździć na desce w dobrych warunkach - zachwala Skate Park Emil (19 l.), którego podczas pierwszych tegorocznych jazd spotkaliśmy na Rusałce, gdzie znajduje się tor.

Na znajdującej się także w centrum Lubartowskiej pojawiły się na chodnikach trawniki i drzewa, a w pobliżu, za szkołą podstawową nr 19 na Czwartku można wejść do Ogrodu Twórczości, który także powstał dzięki pomysłom ludzi. Co tam jest? Sprawdźcie sami.

12. edycja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie https://decyduje.lublin.eu/pl/login/, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe (ich wartość nie może przekraczać 400 tys. złotych) i ogólnomiejskie. Na realizację tych drugich Lublin może wydać nawet milion złotych. - Do tej pory w jedenastu edycjach budżetu obywatelskiego miasto wydało ponad 110 mln złotych, realizując ponad 300 pomysłów mieszkańców Lublina - puentuje Anna Machocka, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

Czytaj też: Park odzyska blask sprzed 150 lat. Zielona inwestycja w Lublinie

Autorki i autorzy mogą uzyskać pomoc przy pisaniu wniosku osobiście w Biurze Partycypacji Społecznej zlokalizowanym przy ul. Gilasa 3 (I piętro pok. 105), dzwoniąc na numer tel. 81 466 19 00 w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 lub pisząc na adres mail: [email protected].

Razem z Młodzieżowymi Ambasadorami Budżetu Obywatelskiego urzędnicy zapraszają na Maratony Pisania Projektów:

15 marca w Przestrzeni Młodych „Kosmos”, Al. Racławickie 33/U-8, w godz. 10.00-13.00;

24 marca w Urban Lab, ul. Spokojna 2, w godz. 15.00-18.00.

Podziękowali wolontariuszom. Gala Wolontariatu 2025 Caritas odbyła się w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy interesujesz się historią Lublina? Tak Nie