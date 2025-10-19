Lublin. Pożar składowiska odpadów przy ul. Metalurgicznej. Na miejscu kilkudziesięciu strażaków

2025-10-19 9:42

W niedzielę rano w Lublinie wybuchł pożar na terenie składowiska odpadów przy ul. Metalurgicznej. Ogień objął hałdę zmieszanych śmieci o wymiarach około 20 na 10 metrów. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, a sytuacja wciąż nie jest w pełni opanowana.

Autor: Pixabay.com

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 7:40. – Płoną odpady zmieszane – hałda o wymiarach 20 na 10 metrów. Brak osób poszkodowanych – poinformował PAP Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, mł. asp. Kacper Stelmaszczuk.

Na miejscu działa obecnie dziesięć zastępów straży pożarnej. W akcji uczestniczy również specjalistyczna grupa chemiczna, której zadaniem jest monitorowanie jakości powietrza w rejonie pożaru. Służby na razie nie podają, co mogło doprowadzić do pojawienia się ognia. Ustaleniem przyczyn zajmą się biegli po zakończeniu działań gaśniczych i zabezpieczeniu terenu.

