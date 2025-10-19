Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Najbardziej morderczy dyktatorzy. Wskaż, w którym państwie rządzili!
2025-10-19 3:55
Zmierz się z mroczną stroną historii! W naszym niedzielnym quizie sprawdzisz swoją wiedzę na temat najbardziej bezwzględnych dyktatorów. Czy rozpoznasz, w którym państwie sprawowali swoje krwawe rządy? Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy potrafisz odróżnić jedne zbrodnicze reżimy od drugich. Sprawdź, jak dobrze orientujesz się w historii totalitaryzmów!