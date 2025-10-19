QUIZ. Najbardziej morderczy dyktatorzy. Wskaż, w którym państwie rządzili!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-19 3:55

Zmierz się z mroczną stroną historii! W naszym niedzielnym quizie sprawdzisz swoją wiedzę na temat najbardziej bezwzględnych dyktatorów. Czy rozpoznasz, w którym państwie sprawowali swoje krwawe rządy? Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy potrafisz odróżnić jedne zbrodnicze reżimy od drugich. Sprawdź, jak dobrze orientujesz się w historii totalitaryzmów!

Krwawi dyktatorzy. Wiesz, w jakim kraju rządzili?

i

Autor: Shutterstock
QUIZ. Krwawi dyktatorzy. Wiesz, w jakim kraju rządzili?
Pytanie 1 z 10
Pol Pot:

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy szóstym pytaniu zrobisz wielki…

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE