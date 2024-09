Lekarka zabita, na jej ciele liczne rany! To powiedział jej mąż w czasie przesłuchania [ZDJĘCIA]

Umowę na projekt Parku Nadrzecznego władze Lublina podpisały z pracownią architektoniczną z Białegostoku, a jej wartość to 593 tys. zł.

Plaże, pomosty, place zabaw, ścieżki... Co jeszcze będzie w parku nad Bystrzycą?

Park nad Bystrzycą powstanie w rejonie osiedla Łąkowa. Jego centrum będzie trawiasta plaża nad rzeką, w rejonie ul. Medalionów. To teren naturalnej zieleni łąkowej z roślinnością nadrzeczną oraz kępami drzew i krzewów w pasie przy korycie rzeki. Miejsce to obecnie jest częściowo zagospodarowane, natomiast brakuje tam wyposażenia w urządzenia do rekreacji.

Koncepcja inwestycji zakłada, że powstaną podesty nadrzeczne, które służyć będą kajakarzom, wędkarzom, ale i spacerowiczom. Będzie też system ścieżek dla pieszych w bliskiej odległości do rzeki i pomostów do odpoczynku nad wodą. Powstaną też place zabaw, kładki z punktami widokowymi, a także miejsca do działań artystycznych.

Zaplanowano też urządzenie naturalnych plaż, gdzie mają być usytuowane:

leżanki,

hamaki,

siedziska,

stoły piknikowe,

zdroje wody pitnej,

stojaki dla rowerów.

Teren będzie oświetlony, wyposażony w monitoring. Istniejące w tym rejonie boiska do piłki nożnej i do koszykówki zostaną zmodernizowane. Powstanie też ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni co najmniej 1,5 tys. m kw.

- Naszym priorytetem w projektowaniu jest zapewnienie dojścia do Bystrzycy i tym samym ponowne udostępnienie jej mieszkankom i mieszkańcom. Chcemy rzece przywrócić dawne znaczenie i jej właściwe miejsce w funkcjonowaniu całego miasta - deklaruje prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Wszystkie projekty architektoniczno-budowlane, dokumentacja środowiskowa i wykonawcza mają powstać w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Prace projektowe zrealizuje spółka Architekci i Budownictwo z Białegostoku. Biuro architektoniczne będzie również zobowiązane do pełnienia nadzorów autorskich nad inwestycją do końca lipca 2028 r.

Bystrzyca to przyrodniczy skarb w środku Lublina. Warto wykorzystać jej potencjał

Bystrzyca jest największą rzeką przepływającą przez Lublin. Płynie z południa na północny wschód i tym samym dzieli miasto na dwie części - wschodnią i zachodnią. Jej całkowita długość na terenie miasta wynosi 21 km.

W południowej części Lublina, w dzielnicy Zemborzyce, na Bystrzycy został utworzony Zalew Zemborzycki o powierzchni 278 ha, wykorzystywany jako zbiornik retencyjny, a także w celach rekreacyjnych.

Na terenie Lublina do Bystrzycy wpadają dwa z jej pięciu dopływów. W okolicy Zamku Lubelskiego w pobliżu ogrodów działkowych w dzielnicy Tatary znajduje się ujście Czechówki (niewielki ciek) do Bystrzycy. Natomiast w rejonie skrzyżowania al. Unii Lubelskiej z ul. Fabryczną do Bystrzycy wpada rzeka Czerniejówka.

Dolina Bystrzycy stanowi cenny obszar pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym. Utworzenie Parku Nadrzecznego jest elementem realizowanej od kilku lat koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzycy na terenie Lublina, opracowanej jeszcze w 2016 roku. Przewiduje ona m.in. budowę ścieżek rowerowych i tras spacerowych, budowę nowych kładek oraz utworzenie Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej.

