Ręka rolnika wciągnięta do maszyny! Straszna śmierć podczas prac

Tragedia w gminie Drelów. Nie żyje rolnik

Koszmar rozegrał się 26 sierpnia w gminie Drelów. Ze wstępnych ustaleń miejscowych policjantów wynika, że 62-latek, wykonywał prace polowe na łące polegające na belowaniu siana.

- W pewnym momencie z nieznanych przyczyn ręka mężczyzny została wciągnięta do pracującej maszyny. Na skutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Jedną z prawdopodobnych przyczyn mogło być zapchanie się maszyny i nieudana próba jej oczyszczenia. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Decyzją prokuratora, ciało mężczyzny zostało zabezpieczone celem badań sekcyjnych - przekazuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa KMP Biała Podlaska.

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Apel policji po koszmarze na polu

Oficer prasowa KMP w Białej Podlasce apeluje o ostrożność i rozsądek podczas przygotowywania i korzystania z maszyn rolniczych.

- Większości zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy również o tym, że pracujące maszyny stanowią duże zagrożenie dla samego operatora jak również będących w ich pobliżu dzieci, które nie zawsze potrafią przewidzieć skutki ich działania - podkreśla funkcjonariuszka.

Rodzinie i bliskim seniora składamy wyrazy współczucia. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb o ostrożność.

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