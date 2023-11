Koszmar w małej wsi na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie żyje

QUIZ. Łatwo nie jest! Co to futsal i gravlax? Będziemy bić brawo już za 8 punktów

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (21.11.23) w Blinowie Pierwszym (powiat kraśnicki). - Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierujący BMW 18-letni mieszkaniec gminy Szastarka, wymijał się z innym pojazdem jadącym z naprzeciwka - informuje aspirant Paweł Cieliczko z KPP Kraśnik. Zaraz po zakończeniu tego manewru doszło do potrącenia 66-latka, który prawdopodobnie znajdował się na środku jezdni w nieoświetlonym miejscu. - Pogotowie przetransportowało mężczyznę do szpitala, jednak mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, życia mężczyzny nie udało się uratować wskutek odniesionych obrażeń - kontynuuje oficer prasowy. Wiadomo, że kierujący BMW był trzeźwy. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego tragicznego wypadku.