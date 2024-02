Pijana 48-latka wiozła samochodem czwórkę dzieci

Pijani kierowcy to plaga polskich dróg. Ostatni przykład z woj. lubelskiego potwierdza tę regułę. W poniedziałek (5.02) policjanci z łęczyńskiej drogówki skontrolowali audi. Było to około godz. 9 rano w miejscowości Podgłębokie. - Za kierownicą siedziała 48-letnia mieszkanka gminy Cyców. Policjanci sprawdzili stan jej trzeźwości. Okazało się, że miała blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie - informuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna z KPP Łęczna. Kobieta w takim stanie jechała z czwórką dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Dzieci zostały przekazane pod opiekę opiekunów prawnych. Kobieta straciła prawo jazdy.

Czytaj też: 3,5-letni Krystianek nie żyje. Pijana mama pędziła 140 km/h. Doszło do tragedii

48-latce grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Musi się również liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 do 60 tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami. - Informacja o zaistniałym zdarzeniu zostanie również przesłana do sądu rodzinnego - dodaje oficer prasowa.

Zobacz też: Krasnystaw. Po pijaku rozjechała Agnieszkę. Kobieta osierociła 4 dzieci. Wyrok: 8 lat więzienia. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Kompletnie pijana siadła za kółko i zabiła matkę czwórki dzieci. Przed sądem odpowiada za zabójstwo... Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.