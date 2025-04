Moto Session to największe motoryzacyjne święto we wschodniej Polsce

Lubelskie. Trucizna na lisy zabiła ptaki w Puszczy Solskiej

Orzeł bielik, myszołów i kruk, których ciała znaleziono w pobliżu Puszczy Solskiej znajdującej się na terenie województwa lubelskiego, padły ofiarą trutki na lisy. O martwych zwierzętach napisali członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, których poinformował o wszystkim świadek zdarzenia. Okazało się, że wszystkie ptaki żerowały na padlinie martwego lisa, który wcześniej sam zginął wskutek spożycia trucizny.

Orły bieliki to ptaki zagrożone w Polsce wyginięciem, dlatego są one objęte ścisłą ochroną. Okaz, który znaleźli na skraju Puszczy Solskiej przyrodnicy, został zaobrączkowany w 2024 roku jako pisklę na pograniczu Mazowsza i Podlasia, ok. 250 km na północ od miejsca znalezienia jego ciała.

- Trucie lisów jest nielegalną metodą pozbywania się tych drapieżników z okolic kurników i nawet jeśli ptaki nie były celem truciciela, ta historia kolejny raz pokazuje (co najmniej) brak wyobraźni, jeśli nie zwykłą głupotę i okrucieństwo… - czytamy na profilu facebookowym Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.